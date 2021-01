Diretta/ Venezia Pisa (Serie B) streaming video DAZN: per il salto di qualità

DIRETTA VENEZIA PISA: I LAGUNARI NON POSSONO FALLIRE

Venezia Pisa, in diretta dallo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, in programma lunedì 4 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Due squadre alla ricerca del salto di qualità in questa stagione. Il Pisa è stato costretto a rinviare l’ultima partita, col Frosinone alle prese con l’emergenza Covid, ma i toscani sono comunque reduci da 6 risultati utili consecutivi: una solidità che a inizio stagione la squadra di D’Angelo non era riuscita a trovare e che ora ha recuperato, riportandosi a +4 dalla zona play out.

Il Venezia ha invece perduto un’occasione importante nell’ultimo match in casa del Chievo, facendosi rimontare in pieno recupero e mancando il ritorno alla vittoria, che i lagunari non trovano ormai da 4 partite consecutive. La classifica del Venezia resta molto buona, ma per confermarsi in zona play off sarà fondamentale recuperare quella continuità che a inizio stagione ha portato la squadra allenata da Paolo Zanetti ad essere una delle rivelazioni di inizio torneo, avvicinandosi in maniera significativa alla vetta.

DIRETTA VENEZIA PISA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Pisa non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PISA

Le probabili formazioni di Venezia Pisa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paolo Zanetti con un 4-3-3: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Vacca, Capello; Aramu, Forte, Johnsen. Gli ospiti guidati in panchina da Luca D’Angelo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Perilli; Belli, Caracciolo, Benedetti, Pisano; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Marconi, Sibilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Venezia e Pisa, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.00.



