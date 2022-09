Diretta/ Venezia Pisa streaming video tv: crisi a confronto (Serie B)

DIRETTA VENEZIA PISA: PARTITA COMBATTUTA!

Venezia Pisa, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie B. Si affrontano una formazione appena retrocessa dalla Serie A, i lagunari, e la squadra sconfitta nella finale play off della scorsa stagione, i toscani. Nonostante questo le ambizioni di inizio stagione non hanno trovato riscontro nella partenza in campionato di Venezia e Pisa, 4 punti per i veneti e uno solo per i nerazzurri dopo le prime 5 partite.

Per il Venezia 2 sconfitte consecutive negli ultimi match contro Benevento e Spal che hanno appesantito molto il bilancio di inizio stagione mentre il Pisa ha ottenuto finora solo un pari contro il Como ed è reduce da 3 sconfitte consecutive subite contro Genoa, Sudtirol e Reggina. Il 4 gennaio 2021 è terminato in parità, 1-1, l’ultimo precedente allo stadio Penzo tra le due squadre. Sono terminati in parità gli ultimi 3 precedenti tra le due squadre in casa del Venezia, che ha battuto per l’ultima volta il Pisa tra le mura amiche con l’1-0 del 13 maggio 2007.

VENEZIA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Veneza Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PISA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Pisa, match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Candela, Wisniewski, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Fiordilino, Cuisance; De Vries, Pohjanpalo, Connolly. Risponderà il Pisa allenato da Rolando Maran con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto; Marin, Nagy, Ionita; Sibilli, Tramoni; Gliozzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.3o.

