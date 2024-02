DIRETTA/ Venezia Pistoia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA VENEZIA PISTOIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente arrivati alla diretta di Venezia Pistoia: possiamo allora ricordare che, per la prima volta in stagione, dopo questo impegno di Serie A1 la Reyer non dovrà più presenziare al doppio impegno settimanale. La regular season di Eurocup è terminata, e purtroppo in maniera negativa per gli orogranata che sono stati eliminati. Il record di Venezia è stato di 8 vittorie e 10 sconfitte: il mancato accesso ai playoff era già aritmetico a due giornate dal termine, nel gruppo A le squadre davanti alla Reyer hanno preso distanza e la squadra di Neven Spahija ha pagato tantissimo le quattro sconfitte consecutive per aprire il girone di ritorno.

Non è bastato battere Prometey e Amburgo negli ultimi due turni: come detto, il destino era già scritto e dunque, al netto della nuova formula, in Eurocup Venezia ha fatto peggio dello scorso anno, quando se non altro era arrivata agli ottavi anche se non li aveva superati. Adesso per la Reyer inizia una parte di stagione in cui si dovrà concentrare esclusivamente sul campionato (Coppa Italia a parte, ma sono quattro giorni) e provare davvero a ridurre le distanze dal primo posto; noi per ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del Taliercio perché ci siamo davvero, la palla a due di Venezia Pistoia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

VENEZIA PISTOIA: LA REYER CERCA RISCATTO!

Venezia Pistoia, partita diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Marco Catani e Valerio Grigioni, si gioca alle ore 16:30 di domenica 11 febbraio: nella 20^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 avremo una bella sfida tra due squadre che hanno classifica diversa, ma che oggi vanno a caccia di riscatto. Venezia rischia di staccarsi dalla corsa al primo posto: la Reyer ha perso a Reggio Emilia perdendo terreno dalle rivali dirette, ma da questo turno si concentrerà esclusivamente su questo campionato avendo terminato – purtroppo – il suo deludente percorso in Eurocup.

Pistoia invece rimane ad una incollatura dai playoff, che dopo tre anni in Serie A2 sarebbero un risultato oltre le aspettative; la Estra ci ha provato domenica scorsa ma è uscita sconfitta contro Milano, dando però prova di essere una squadra tignosa che può dare fastidio a tutti. Aspettando allora che la diretta di Venezia Pistoia prenda il via, possiamo dare uno sguardo ai temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita del Taliercio, che vede la Reyer partire favorita ma che ovviamente potrebbe anche presentare qualche sorpresa.

DIRETTA VENEZIA PISTOIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci approcciamo alla diretta di Venezia Pistoia dicendo che la squadra con la maggiore pressione è la Reyer: Neven Spahija è riuscito a portare questo gruppo a giocarsi la vittoria in regular season e dunque un match interno contro una neopromossa va onorato nel migliore dei modi. Cioè con una vittoria, che faccia anche ripartire dopo l’eliminazione in Eurocup: purtroppo Venezia è rimasta fuori dai playoff per questione di dettagli, pagando il pessimo avvio del girone di ritorno e non riuscendo più a colmare le distanze dalle squadre che aveva davanti in classifica.

Per quanto riguarda Pistoia, potremmo dire che la Estra sia già contenta così: ha raccolto una incredibile qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e a metà febbraio è in piena corsa per un posto nei playoff, da queste parti il primo obiettivo rimane la salvezza e dunque Nicola Brienza sta già facendo più di quanto ci si aspettasse. Naturalmente però, trovandosi in questa posizione, Pistoia ha quasi il dovere di provare a rendere ancor più scintillante la sua stagione; vedremo se la squadra toscana sarà in grado di timbrare il blitz al Taliercio contro una potenziale candidata allo scudetto.











