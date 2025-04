DIRETTA VENEZIA PISTOIA: REYER VICINA ALL’OBIETTIVO!

La diretta Venezia Pistoia sarà una partita che, in programma alle ore 20:00 di domenica 27 aprile, rientra nel programma della 28^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. La salvezza della Estra è appesa a un filo, anzi possiamo dirlo senza timore di smentita: Pistoia è sostanzialmente in Serie A2 e vi farà dunque ritorno dopo un bel percorso, impreziosito da una promozione e una permanenza al piano di sopra che non erano troppo nelle previsioni – non subito – ma che poi ha risentito della tremenda confusione societaria che ha portato nome e volto di Ron Rowan, che ha fatto le valigie quando era troppo tardi.

La nuova proprietà ha ereditato una squadra ormai condannata e dunque già con l’intenzione di costruire solide basi per provare a riprendersi subito il massimo campionato: buon per Venezia al momento, la Reyer arriva dalla sconfitta contro Trapani maturata in overtime, partita in cui ha lasciato ottime sensazioni ma che purtroppo ha tenuto aperta la questione sulla qualificazione ai playoff. Vedremo adesso cosa succederà nella diretta Venezia Pistoia, intanto facciamo qualche rapida valutazione sui temi di questa partita.

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA VENEZIA PISTOIA IN STREAMING VIDEO TV

Gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi a Eurosport 2 per la diretta tv di Venezia Pistoia, che verrà comunque fornita anche in diretta streaming video su DAZN, sempre per i clienti della piattaforma.

DIRETTA VENEZIA PISTOIA: ESTRA AI SALUTI

La diretta Venezia Pistoia appare scritta: difficile considerare la Estra ancora in corsa per la salvezza, bisogna dire che dal punto di vista della classifica la squadra toscana può recuperare soltanto su Cremona (oltre che Scafati, ma deve mettere due squadre alle sue spalle) ma basterebbe perdere anche solo una partita per salutare aritmeticamente la Serie A1, e per quanto visto appare francamente complicato pensare che la Pistoia di oggi possa fare il colpo grosso a Venezia, contro una Reyer che è già di molto superiore nei valori assoluti e sente vicina la possibilità di completare la rimonta in chiave playoff.

Una Venezia partita con il freno a mano decisamente tirato, che poi si è saputa ritrovare: lungo la strada ha perso un’altra occasione per arrivare in fondo in Eurocup ma in campionato è riuscita a operare il sorpasso su Tortona, sembrava un vicolo cieco e invece l’ottavo posto è stato conquistato anche grazie all’improvviso crollo della Bertram. Adesso nelle ultime tre giornate della regular season andrà confermato e blindato: il calendario non è impossibile e servirebbero due vittorie per non doversi preoccupare di quello che riuscirà a fare Pistoia, dunque siamo davvero ad un passo dallo striscione del traguardo e vedremo allora se un primo successo arriverà tra poco.