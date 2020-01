Diretta Venezia Promitheas/ Streaming video tv: ostacolo greco per la Reyer

Venezia Promitheas, in diretta dal palasport Taliercio del capoluogo veneto, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, martedì 28 gennaio, per la quarta giornata del gruppo F della Top 16 della Eurocup 2019-2020 di basket, alla quale sono riuscite a qualificarsi tutte le quattro squadre italiane che partecipano a questa edizione della Eurocup. Con Venezia Promitheas entriamo nel girone di ritorno di questa seconda fase della avventura europea della Umana Reyer Venezia, che contro la formazione greca ha già vinto settimana scorsa a Patrasso. La situazione dunque è ideale per Venezia, che vanta finora due vittorie e una sola sconfitta: la Reyer ha conquistato anche il derby italiano con Brescia e vincendo anche stasera farebbe un passo davvero significativo verso i quarti di finale, ai quali saranno ammesse le prime due di ogni gruppo. Il Promitheas Patrasso invece finora ha vinto una sola partita su tre: ai greci serve l’impresa, perché una nuova sconfitta renderebbe davvero difficile la situazione del Promitheas.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Promitheas non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA VENEZIA PROMITHEAS: IL CONTESTO

La diretta di Venezia Promitheas potrebbe dunque essere uno snodo molto importante nel cammino veneto nelle Top 16 di Eurocup. La stagione europea d’altronde sta dando soddisfazione a Venezia, che ha vinto il proprio girone della prima fase e ora sta facendo molto bene anche nelle sempre insidiose Top 16, dove il livello comincia ad essere davvero alto. Anche in trasferta la Reyer sta facendo certamente meglio in Eurocup piuttosto che in campionato e la fresca vittoria proprio in casa del Promitheas ne è stata una significativa conferma. Oggi però sarà fondamentale non fare passi falsi nel “fortino” del Taliercio: con una vittoria infatti la strada sarebbe davvero in discesa per gli uomini di Walter De Raffaele verso i quarti, ma una sconfitta rimescolerebbe tutto e questo è uno scenario che naturalmente Venezia farà di tutto per evitare. Chi porta sul petto lo scudetto tricolore, ha il dovere di fare bene anche in Europa…



