DIRETTA/ Venezia Reggiana video streaming tv: che incertezza nella storia del match! (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA VENEZIA REGGIANA: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Venezia Reggiana, un’occhiata ai testa a testa della sfida ci aiuterà a capire meglio la storia tra queste due compagini. Fin qui ci sono stati 46 precedenti con un equilibrio formato da 18 vittorie per il Venezia, 17 per la Reggiana e 11 pareggi. Il primo storico scontro diretto è datato 1928, concluso con un pirotecnico 3-3 e seguito dal 5-3 per il Venezia del ritorno nella stessa stagione.

Ultimamente le reti sono diminuite come dimostra l’1-0 dell’andata per la Reggiana e il 2-1 per il Venezia del 2021 nonché ultimo successo dei lagunari. La sfida è stata giocata anche in Coppa Italia Lega Pro, precisamente agli ottavi di finale della stagione 2016/2017. In quel caso la spuntò il Venezia ai rigori: dopo lo 0-0 dei regolamentari, le due squadre segnarono una rete a testa con Stulac e Maltese su rigore ai supplementari con un risultato totale di 5-3 dopo i tiri dal dischetto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VENEZIA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Venezia Reggiana essendo una diretta di Serie B ha molte opportunità per essere vista in tanti modi diversi: la modalità più classica è quella di Sky, dove bisognerà acquistare un pacchetto Calcio che sblocca questi canali. Per i più Smart invece, esiste la possibilità sia di vederlo su NowTv che sulla piattaforma di streaming online di Dazn.

LA PRESENTAZIONE

Prepariamoci a vivere un altro grande appuntamento di Serie B nella diretta di Venezia Reggiana, incontro valevole per la 31esima giornata di campionato con l’ora X fissata per oggi 1 aprile 2024 alle 15,00. Il Venezia ha replicato la sua prestazione vincente contro il Bari, ottenendo un altro trionfo per 3-0 contro il Palermo in trasferta.

Pohjanpalo è stato di nuovo protagonista con una doppietta nel primo tempo, mentre Gytkiaer ha siglato il terzo gol nei minuti di recupero. Tuttavia, la sfida contro la Reggiana, nota per i suoi pareggi, rappresenterà una sfida impegnativa. La Reggiana ha perso solo una volta nelle ultime tredici partite e nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro lo Spezia, nonostante ci fossero alcune occasioni da entrambe le parti.

VENEZIA REGGIANA: PROBABILI FORMAZIONI

In uno scontro come questo è impossibile non soffermarsi sulle probabili formazioni della diretta di Venezia Reggiana, il nostro compito è quello di individuare insieme i possibili protagonisti dell’incontro.

Per il Venezia, è probabile che Pohjanpalo sia confermato come punto di riferimento in attacco, data la sua prolificità e l’importanza nei momenti decisivi. Per la Reggiana, ci si aspetta la presenza di Esposito a centrocampo, con il compito di rinforzare la difesa e garantire solidità dietro.

VENEZIA REGGIANA, LE QUOTE

Se siete interessati ad approfondire le quote della diretta di Venezia Reggiana proviamo a darvi sinteticamente le migliori sul sito di Sisal: il segno 1 è stato fissato a 1,9 mentre il suo opposto a 3,5. Per quanto riguarda il pareggio invece spazio alla quota di 2,1

