Diretta/ Venezia Reggiana streaming video Rai. Squadre al top (Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA REGGIANA: GRAN ANTICIPO!

Venezia Reggiana, in diretta alle ore 21.00 di lunedì 1 marzo 2021 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Anticipo che aprirà il nuovo turno infrasettimanale del campionato cadetto, i lagunari si sono assestati al terzo posto a braccetto con la Salernitana dopo il pareggio in casa dell’Empoli. Curiosamente, nel weekend nessuna delle prime otto in classifica è riuscita a vincere e questo ha di fatto mantenuto, anzi praticamente congelato, la classifica della Serie B per una giornata.

Aver passato anche l’esame in casa dell’Empoli è stato comunque molto importante per i lagunari, ora chiamati ad accelerare di nuovo contro una Reggiana che a sua volta ha pareggiato proprio con la squadra che divide la terza piazza con il Venezia, appunto la Salernitana. Emiliani al terzo risultato utile consecutivo e sempre a +1 sulla zona play out, con le squadre sul fondo della classifica che hanno ottenuto risultati che hanno sensibilmente alzato la quota salvezza nella ultime settimane.

DIRETTA VENEZIA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Reggiana è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida tra Venezia e Reggiana allo stadio Pierluigi Penzo. I padroni di casa allenati da Paolo Zanetti scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Taugourdeau, Fiordilino; Johnsen, Aramu, Di Mariano; Forte. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Max Alvini con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Venturi; Libutti, Ajeti, Rozzio, Gyamfi; Varone, Del Pinto, Muratore; Radrezza, Laribi; Mazzocchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Venezia Reggina: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.40 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.15 volte l’importo scommesso.

