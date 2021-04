Diretta/ Venezia Reggina (Serie B), streaming video Rai: il sogno dei lagunari

DIRETTA VENEZIA REGGINA: LAGUNARI PROTAGONISTI?

Venezia Reggina, in diretta venerdì 2 aprile 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Continuano a sognare i lagunari che prima della sosta hanno disputato quella che probabilmente è stata la loro migliore prestazione stagionale, il poker calato in casa del forte Monza. Una reazione veemente da parte del Venezia che aveva raccolto un solo punto nelle precedenti 3 partite disputate contro Brescia, Ascoli e Lecce e che ha dimostrato come la squadra allenata da Paolo Zanetti creda ancora al sogno Serie A. Il secondo posto è lontano 3 lunghezze ma davanti ai veneti in classifica ci sono ancora Salernitana e Monza: servirà ora ritrovare continuità contro una Reggina che nell’ultimo periodo ha fatto lo sgambetto a molte grandi. L’ultimo 1-1 contro il Chievo ha rappresentato per gli amaranto un ulteriore passo in avanti verso la salvezza, ora i calabresi sono a +8 dalla zona play out, avendo ritrovato ormai da tempo il passo giusto dopo l’avvicendamento in panchina fra Toscano e Baroni.

Probabili formazioni Serie B/ Massimo Coda, il re dei bomber (31^ giornata)

DIRETTA VENEZIA REGGINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Reggina è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Pronostici Serie B/ Quote: tutto facile per il Monza? 31^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA REGGINA

Le probabili formazioni della sfida tra Venezia e Reggina presso lo stadio Pierluigi Penzo. I padroni di casa allenati da Paolo Zanetti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Pomini, Taugourdeau, Mazzocchi, Forte, Firodilino, Di Mariano, Maleh, Svoboda, Ricci, Ceccaroni, Esposito. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Bellomo, Folorunsho, Rivas; Okwonkwo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Venezia e Reggina, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.05 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.05 volte la posta scommessa.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: premi per i mister, live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA