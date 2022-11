Diretta/ Venezia Reggina streaming video tv: Inzaghi per la conferma (Serie B)

DIRETTA VENEZIA REGGINA: RISULTATO IN BILICO!

Venezia Reggina, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. La Reggina è tornata al secondo posto agganciando il Genoa grazie alla vittoria nello scontro diretto di lunedì scorso. Pippo Inzaghi cerca la conferma col successo tornato dopo 3 partite consecutive senza ottenere i 3 punti, solo ritrovando la continuità i calabresi potranno davvero sognare il grande salto.

Diretta/ Reggina Genoa (risultato finale 2-1): emozioni e spettacolo al Granillo!

Resta in crisi il Venezia che ha perso anche lo scontro diretto a fondo classifica contro il Como, restando penultimo e non trovando giovamento dall’esonero di Javorcic, con Andrea Soncin al momento incaricato di guidare la squadra. Il 2 aprile 2021 la Reggina ha vinto col punteggio di 0-2 l’ultimo precedente in Laguna, mentre il Venezia non fa bottino pieno in casa contro i calabresi dal 2-0 del 5 dicembre 1999, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie A.

Diretta/ Como Venezia (risultato finale 1-0): la decide il capitano!

VENEZIA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Cagliari Reggina (risultato finale 1-1): Ravaglia salva gli amaranto!

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Reggina, match che andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Andrea Soncin schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maenpaa, Svoboda, Ceppitelli, Wisniewski, Candela, Fiordilino, Ulmaan, Tessmann, Cuisance, Cheychev, Novakovic. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia, Pierozzi, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Hernani, Majer, Fabbian, Canotto, Menez, Rivas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA