DIRETTA/ Venezia Reggio Emilia (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due! (basket A1, 26 novembre 2023)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla diretta di Venezia Reggio Emilia, e dunque vale la pena ricordare che nel 2015 queste due squadre avevano dato vita a una straordinaria semifinale scudetto. Si giocava ancora sulla distanza di sette partite: la Reggiana, testa di serie numero 3, aveva eliminato Brindisi in sei gare e aveva incrociato Venezia, che sempre per 4-2 si era liberata di Cantù e aveva il fattore campo, essendo arrivata seconda in regular season. Una serie splendida: Reggio Emilia aveva fatto saltare il banco in gara-2 espugnando il Taliercio ma la Reyer aveva restituito la pariglia nell’episodio seguente, così si era tornati a Mestre per il quinto episodio della semifinale sul risultato di 2-2.

Venezia aveva vinto di 22 regalandosi il primo match point, ma in Emilia la Grissin Bon aveva ottenuto un successo sul filo di lana; tutto rimandato a gara-7, dove la Reggio Emilia di Massimiliano Menetti aveva rifatto il blitz e si era presa quella che sarebbe stata la prima di due finali consecutive. Venezia avrebbe dovuto aspettare due anni per la gloria; oggi vedremo come andranno le cose, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul parquet del Taliercio perché ci siamo, la palla a due di Venezia Reggio Emilia sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: CACCIA AL RISCATTO!

Venezia Reggio Emilia, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Andrea Bongiorni e Silvia Marziali, si gioca alle ore 16:30 di domenica 26 novembre per la nona giornata di basket Serie A1 2023-2024. È un match tra due squadre che stanno facendo bene, ma che arrivano da sconfitte: per la Reyer è stata pesantissima quella del Mediolanum Forum, per una volta Venezia non ha mai trovato contromisure e lo strapotere di Milano si è fatto sentire sin dalle prime battute, un ko che naturalmente andava messo in conto ma che adesso chiede un riscatto immediato.

Ha perso anche Reggio Emilia, ma in casa: la Unahotels è caduta di fronte a Tortona e di fatto ha sprecato un’occasione, perché con un successo avrebbe potuto agganciare la stessa Reyer e portarsi a due punti dalla Virtus Bologna capolista, detto che comunque il campionato reggiano rimane al momento molto positivo. Noi adesso dobbiamo aspettare che la diretta di Venezia Reggio Emilia prenda il via, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da questa interessante partita del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Reggio Emilia sarà trasmessa su Eurosport 2, di conseguenza si potrà seguire questa partita solo in possesso di un abbonamento alla televisione satellitare (il canale è al numero 211 del decoder). In assenza di un televisore potrà essere attivata la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go; la mobilità è un’opzione anche per i clienti della piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Venezia Reggio Emilia è sempre più vicina, e si tratta di una partita interessante: come abbiamo già detto entrambe le squadre stanno facendo molto bene, ma chiaramente ci sono delle differenze. Sapevamo che Venezia, per quanto in ricostruzione e senza le granitiche certezze del passato, fosse comunque un roster costruito per assaltare i playoff e posizionarsi come mina vagante, il lavoro di Neven Spahija ha confermato questo status e sei vittorie in otto partite sono un ottimo ruolino di marcia per aprire una stagione che sarà comunque lunga e complessa.

Reggio Emilia è certamente una sorpresa, come ripetuto più volte: l’anno scorso la Unahotels aveva ottenuto una miracolosa salvezza, in estate però ha cambiato le carte in tavola e con innesti di valore, su tutti quelli di un Langston Galloway formato MVP, ha anche sopperito all’addio del leader Andrea Cinciarini riuscendo a piazzarsi al momento tra le prime otto di Serie A1. Anche qui però bisogna dire che tracciare le somme a fine novembre è parecchio prematuro, bisognerà poi vedere cosa succederà nei prossimi impegni a cominciare da questa difficile trasferta del Taliercio.











