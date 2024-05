DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: la concentrazione di Priftis (gara-2, 13 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: PARLA PRIFTIS

Rimanere coscienti e con i piedi ben piantati per terra: queste le parole che, mentre la diretta di Venezia Reggio Emilia si avvicina, sono state pronunciate due giorni fa da Dimitris Priftis in conferenza stampa. Il coach della Unahotels non ha ovviamente nascosto la propria soddisfazione nel commentare la vittoria con cui la sua Reggio Emilia ha già fatto saltare il banco in gara-1: ha parlato di una squadra presente, “ho avuto la sensazione che lo siamo stati anche nel finale”. Il riferimento è al pareggio a quota 74 trovato da Venezia: anche lì però la Reggiana ha saputo giocare di squadra, Langston Galloway ha trovato l’assist per la tripla di Jamar Smith e così la partita è stata vinta.

Un parziale di 0-8 nel finale di match a favore di Reggio Emilia, Prifitis ha tutto per gongolare ma sa bene che in una serie di playoff, e contro un’avversaria come la Reyer, le cose possano cambiare molto in fretta. Il coach della Unahotels, vuoi per un gioco psicologico o perché ci crede davvero, ha rimarcato come Venezia resti la favorita per qualificarsi alla semifinale playoff: è chiaramente anche un modo per mantenere alta la concentrazione e mettere la giusta pressione ai suoi giocatori, perché dopo la vittoria di domenica potrebbe essere quasi automatico calare le energie mentali. A noi non resta che vedere chi vincerà questa entusiasmante gara-2… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE VENEZIA REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Venezia Reggio Emilia sarà trasmessa in chiaro: il match valido per gara-2 del primo turno playoff viene infatti offerto su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando e dunque non richiede un abbonamento a una pay-tv. L’alternativa rimane quella della diretta streaming video, garantita in questo caso dalla piattaforma DAZN che copre tutte le gare del campionato di basket Serie A1: in questo caso servirà essere clienti del servizio, in aggiunta possiamo indicare il sito www.legabasket.it per la libera consultazione di tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VENEZIA REGGIO EMILIA: REYER PER IL RISCATTO!

La diretta di Venezia Reggio Emilia sarà affidata aagli arbitri Saverio Lanzarini, Guido Giovannetti ed Edoardo Gonella: si gioca alle ore 20:45 di lunedì 13 maggio, al Taliercio siamo arrivati a gara-2 nel primo turno playoff di basket Serie A1 2023-2024. Pronti via, la Unahotels ha fatto il blitz: Reggio Emilia ha inaugurato la serie sbancando il parquet di Mestre e dunque prendendosi un fondamentale vantaggio, ha girato il fattore campo e adesso nella peggiore delle ipotesi si presenterà al PalaBigi sul punteggio di 1-1, con la possibilità di chiudere con due vittorie casalinghe.

A Venezia insomma non resta molto margine di manovra: la Reyer, che ha confermato di essere sotto il par sul piano fisico e di qualità, deve vincere per pareggiare i conti ma a questo punto avrà bisogno anche di un successo esterno, senza quello sarà la Reggiana a volare in semifinale. Scopriremo come andranno le cose tra poco, quando la diretta di Venezia Reggio Emilia prenderà il via; nel frattempo possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi principali che riguardano questa intrigante e importante gara-2 al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: UNAHOTELS SCINTILLANTE!

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Venezia Reggio Emilia: sfida già fondamentale per la Reyer, che la affronta sotto nel punteggio. In gara-1 la Unahotels è stata perfetta: ha preso subito il comando delle operazioni e poi di fatto non lo ha più mollato, incrementando il suo vantaggio a ogni fine quarto e riuscendo a tenere gli avversari a 72 punti segnati, con il 45,5% da 2. La notizia negativa per Venezia è che Reggio Emilia ha vinto nonostante un Langston Galloway da 18 punti con 6/17 al tiro: non sempre il numero 9 della Unahotels avrà queste brutte percentuali.

La Reggiana però ha fatto vedere di essere squadra vera, trovando diverse soluzioni offensive: sono arrivati infatti 25 punti di Jamar Smith e anche Tarik Black e Mohamed Faye hanno fatto ampiamente il loro, in generale Reggio Emilia ha confermato di non essersi classificata quinta per caso e che tutta la sua stagione merita grande rispetto. La risposta la dovrà fornire Venezia, che è calata nel girone di ritorno e sapeva che avrebbe potuto incontrare difficoltà anche al primo turno: la palla passa nelle mani di Neven Spahija, a caccia degli accorgimenti giusti per girare nuovamente la serie a suo favore.











