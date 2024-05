DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: allenatori a confronto! (playoff A1, 11 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: LA SFIDA DEI COACH

È molto interessante anche la sfida dei due coach nella diretta di Venezia Reggio Emilia: le serie playoff sono sempre una partita a scacchi di più puntate, in questo caso si incrociano Neven Spahija e Dimitris Priftis. Il primo, croato, ha sei anni in più del secondo, croato; Spahija è entrato in carica lo scorso anno quando Venezia ha sorprendentemente esonerato Walter De Raffaele, in generale ha fatto bene ma si è arenato due volte in Eurocup, prima perdendo agli ottavi e poi mancando addirittura la qualificazione dal girone nel corso di questa stagione, il quarto posto in regular season è buono ma solo discreto pensando alla vetta al termine del girone di andata.

Video/ Sassari Reggio Emilia (95-63) sintesi e highlights: McKinnie ne fa 22! (Lega A basket, 5 maggio 2024)

Priftis è una sorpresa sulla panchina di Reggio Emilia: la Unahotels ha scommesso su un allenatore che in carriera ha vinto solo una Supercoppa di Grecia con il Panathinaikos, evidentemente stuzzicata dall’esperienza internazionale (anche Unics Kazan e Tofas Bursa) e bisogna dire che la scommessa ha pagato dividendi, in pochi si immaginavano una Reggio Emilia quinta al termine della regular season e in semifinale di Coppa Italia. I playoff possono essere un’altra storia, Spahija certamente ha più esperienza da questo punto di vista ma non troppa nella nostra Serie A1, dunque adesso vedremo cosa succederà intanto in gara-1… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Venezia Pesaro (risultato 91-79): ospiti retrocessi in A2 dopo il ko (oggi 5 maggio 2024)

COME SEGUIRE LA DIRETTA DI VENEZIA REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO TV

A mandare in onda la diretta tv di Venezia Reggio Emilia sarà Eurosport, di conseguenza la visione sarà riservata ai soli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 210 del loro decoder. L’alternativa come sempre resta quella della piattaforma DAZN, come per tutte le altre partite di basket Serie A1: in questo caso sarà un appuntamento in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Sassari Reggio Emilia (risultato finale 95-63): successo della Dinamo! (Lega A, 5 maggio 2024)

SERIE IN EQUILIBRIO!

La diretta di Venezia Reggio Emilia, affidata agli arbitri Roberto Begnis, Andrea Valzani e Giacomo Dori, apre i playoff di basket Serie A1 2023-2024: gara-1 di questa serie si gioca alle ore 20:00 di sabato 11 maggio, siamo al Taliercio perché la Reyer ha ottenuto il miglior piazzamento in classifica, cioè il quarto posto. Questa sfida, almeno sulla carta e da tabellone, dovrebbe essere la più equilibrata e anche quanto visto in stagione lo conferma: Reggio Emilia è stata grande rivelazione, innanzitutto andandosi a prendere una bellissima semifinale di Coppa Italia.

Venezia ha qualcosa in più nel roster, nella storia recente e per il fatto di poter aprire in casa e giocare qui l’eventuale gara-5; tuttavia sarà battaglia vera, soprattutto perché la Reyer arriva al primo turno dei playoff un po’ in affanno. Scopriremo presto quello che succederà sul parquet, nel frattempo mentre aspettiamo la diretta di Venezia Reggio Emilia possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questa intrigante serie.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: IL CONTESTO DEL MATCH

Si arriva alla diretta di Venezia Reggio Emilia in un contesto particolarmente interessante: le due squadre non sono arrivate lontane in classifica in termini di punti, sicuramente il girone di andata è stato a favore della Reyer (che infatti lo ha chiuso al primo posto) ma poi la squadra di Neven Spahija ha avuto un sensibile calo che le ha impedito anche solo di correre per la seconda o terza posizione. È insomma una Venezia che, adesso nel momento della verità, sarà chiamata a fornire delle risposte concrete e lo farà contro un’avversaria che appare ostica.

Reggio Emilia ha dimostrato di saper elevare il livello del proprio gioco quando contava, è stata solida per tutta la stagione e ha in Langston Galloway un giocatore che, per formazione e provenienza, ha la capacità di esaltarsi nei momenti determinanti, come ha già fatto vedere nel primo turno di Coppa Italia contro la Virtus Bologna. Il blitz al Taliercio è possibile e farebbe già saltare il fattore campo in gara-1, non resta che affidarci al parquet per stabilire chi si prenderà il primo vantaggio nella serie del primo turno dei playoff di Serie A1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA