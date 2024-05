DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: il commento di Neven Spahija (20 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: L’ANALISI DI SPAHIJA

Cresce naturalmente l’attesa per la diretta di Venezia Reggio Emilia e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che parliamo di una gara-5. La Umana Reyer Venezia però ha già firmato un’impresa non banale, vincendo in trasferta gara-4 che avrebbe potuto essere fatale per i lagunari, quindi il commento di coach Neven Spahija al termine della partita al PalaBigi era evidentemente molto soddisfatto: “Per giocare questa partita devi avere tanta personalità. Oggi (sabato, ndR) abbiamo giocato una partita ottima, non ho capito questo finale con tante palle perse nonostante la presenza di due playmaker.

DIRETTA PALERMO VENEZIA/ Video streaming tv: lo storico recente è per i lagunari (Serie B, 20 maggio 2024)

Però alla fine abbiamo vinto meritatamente grazie a una forza enorme e anche ai nostri tifosi che sono venuti qui a sostenerci”. Spahija aveva poi evidenziato alcuni fondamentali aggiustamenti operati da Venezia rispetto alla sconfitta incassata in gara-3 dai suoi uomini: “Abbiamo giocato una cosa che non avevamo ancora fatto fino a questa partita. Abbiamo dato più libertà alle nostre guardie di giocare sotto pressione. Abbiamo fatto bene in tanti aspetti, anche a rimbalzo. In generale piccoli aggiustamenti per vincere, a fare la differenza soprattutto la nostra prova offensiva e le percentuali da tre”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 92-95): la Reyer resiste! (gara-4, oggi 18 maggio 2024)

VENEZIA REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GARA-5

Il consiglio per chi può naturalmente è di andare al Taliercio per seguire una partita decisiva come è una “bella”, ma chi non riuscirà potrà seguire la diretta tv di Venezia Reggio Emilia anche in chiaro, essendo la partita visibile anche su DMAX, canale numero 52 del telecomando. L’alternativa è la diretta streaming video di Venezia Reggio Emilia, garantita dalla piattaforma DAZN che copre tutte le gare del campionato di basket Serie A, naturalmente compresi i quarti dei playoff; infine possiamo indicare il sito www.legabasket.it per informazioni quali il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 78-66): 2-1 per i padroni di casa! (gara-3, 16 maggio 2024)

VENEZIA REGGIO EMILIA: ECCO LA BELLA!

Lunedì sera davvero intenso oggi, 20 maggio 2024, con la diretta di Venezia Reggio Emilia, partita evidentemente fondamentale per i destini delle due formazioni essendo gara-5 del quarto di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket. L’appuntamento è fissato alle ore 20.45 di stasera al Palasport Taliercio di Mestre, dove la serie ritorna dopo le splendide emozioni delle prime quattro sfide, naturalmente con due vittorie per parte: il momento psicologico può essere favorevole alla Umana Reyer Venezia, che era sull’orlo del baratro ma ha vinto gara-4 in trasferta e ora può giocare la bella in casa.

La Unahotels Reggio Emilia invece dovrà dimostrare di essere in grado di reagire a una delusione molto forte: c’è comunque ancora l’occasione di volare in semifinale, perché la Reggiana ha fatto vedere di essere sullo stesso livello di Venezia e anche di essere capace di vincere al Taliercio, già espugnato in gara-1. Di certo, come in tutte le “belle” saranno fondamentali sia l’aspetto tecnico sia quello mentale: le emozioni saranno garantite, ad occhi neutrali sarà un grande spettacolo con la curiosità di scoprire come finirà la diretta di Venezia Reggio Emilia…

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: UNA SERIE DAVVERO INTENSA!

Serve dunque il quinto atto della diretta di Venezia Reggio Emilia per decretare la squadra che andrà in semifinale. Proviamo adesso a riassumere quanto successo finora in un quarto di finale in cui nessuno è riuscito a vincere due partite consecutive. La Unahotels aveva aperto la serie con il colpaccio messo a segno al Taliercio in gara-1, successo meritato dal momento che Reggio Emilia aveva comandato fin dal primo quarto. La risposta della Reyer in gara-2 era stata ottima, infatti Venezia aveva praticamente dominato una partita in cui solo nel finale Reggio Emilia aveva ridotto il passivo, mandando la serie in parità al cambio di sede.

Anche al PalaBigi di Reggio Emilia abbiamo avido poi una vittoria per parte, sempre con la Unahotels ad imporsi per prima, in una gara-3 in cui la Reggiana aveva allungato fin dalla prima parte dell’incontro, poi Venezia aveva tentato una reazione, tuttavia tardiva. Davvero intensa è stata gara-4 sabato sera: Venezia è partita forte e aveva 10 punti di vantaggio dopo altrettanti minuti giocati, poi il match si è fatto sempre più incerto ma sulla sirena la Reyer ha conservato tre lunghezze (92-95), rimandando il verdetto alla bella. Oggi sarà l’atto conclusivo, non ci sarà più spazio per alcun appello dopo la diretta di Venezia Reggio Emilia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA