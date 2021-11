Diretta Venezia Reggio Emilia/ Streaming video tv: voglia di riscatto (basket A1)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: LA REYER DEVE INGRANARE

Venezia Reggio Emilia, partita diretta dagli arbitri Michele Rossi, Carmelo Lo Guzzo e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 18:00 di domenica 7 novembre: siamo al Taliercio, per la 7^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La Reyer sta affrontando un periodo davvero difficile: mercoledì si è fatta rimontare 23 punti e ha perso contro Ulm all’overtime, complicandosi la vita anche in Eurocup (dove comunque la strada è lunga) ma non ingrana nemmeno in campionato, dove arriva dalla sconfitta di misura a Brindisi.

Diretta/ Sassari Trieste (finale 74-83) streaming video tv: l'Allianz vince facile

Anche la Unahotels è ondivaga nel suo attuale rendimento, ma per quanto riguarda la Reggiana si può dire che il passo sia quello che ci aspettava; eppure dopo il roboante +39 di Varese la squadra emiliana ha perso in casa contro Cremona, non riuscendo a confermarsi e non facendo il salto di qualità. Vedremo allora quale delle due formazioni riuscirà a riscattarsi in questa attesa diretta di Venezia Reggio Emilia; mancano poche ore alla palla a due, dunque è arrivato il momento di fare qualche considerazione sulla partita.

Diretta/ Virtus Bologna Pesaro (risultato finale 88-75) streaming: Weems 18 punti

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Reggio Emilia non sarà una di quelle per cui è prevista una copertura nella 7^ giornata di campionato: l’appuntamento allora è su Discovery Plus, il broadcaster che da questa stagione segue integralmente la Serie A1 di basket fornendo tutti i match ai suoi abbonati. Sarà una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Reggio Emilia ci presenta due squadre che vogliono rialzare la testa: nella sconfitta che la Reyer ha subito a Brindisi ci sono stati sentimenti contrastanti, perché Walter De Raffaele ha pesantemente criticato il mancato fischio sulla schiacciata di Stefano Tonut (sarebbe stato il sorpasso sulla sirena) mentre lo stesso playmaker ha disteso il clima ammettendo come anche gli arbitri possano sbagliare, e lodando Carmelo Paternicò per l’onestà dimostrata nel post-partita. Resta comunque che Venezia ha perso ancora, e ora le prime posizioni della classifica si allontanano.

Diretta/ Trento Brescia (risultato finale 78-72) streaming: Mitrou-Long 21 punti

Reggio Emilia gioca innanzitutto per salvarsi, ma chiaramente in un campionato così livellato le ambizioni di playoff vengono quasi di conseguenza; Attilio Caja ha fatto un gran lavoro da quando è stato chiamato in corsa ad allenare la Unahotels, a differenza della Reyer ha vinto a metà settimana (in Europe Cup) e dunque possiamo dire che arrivi con maggiore fiducia a questa partita del Talercio, anche se la sconfitta interna contro Cremona andrà subito vendicata per non complicarsi la vita in una classifica appunto molto equilibrata, dove in poco tempo ci si può ritrovare in fondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA