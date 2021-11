Diretta Venezia Roma/ Streaming video tv: il giovane Zanetti sfida Mourinho (Serie A)

DIRETTA VENEZIA ROMA: L’ALLENATORE PIU’ GIOVANE DELLA SERIE A ZANETTI VUOL BATTERE MOURINHO

Venezia Roma sarà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna. La partita in programma domenica 7 novembre alle ore 12:30 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà valida per la 12^ giornata di andata del campionato di Serie A. Il Venezia è reduce dal pareggio a reti bianche in casa del Genoa. Il punto conquistano ha fatto rifiatare i veneti, che nelle due precedenti gare erano usciti sconfitti. La squadra allenata da Paolo Zanetti è attualmente in sedicesima posizione con 9 punti, uno in più rispetto alla zona retrocessione.

Nella scorsa giornata la Roma è uscita sconfitta dal prato dell’Olimpico contro il Milan, con il risultato finale di 1-2. José Mourinho è quindi chiamato al riscatto per continuare a viaggiare spediti verso la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Infatti i giallorossi sono in quarta posizione con 19 punti, gli stessi dell’Atalanta e uno in più rispetto alla Lazio. L’ultimo scontro tra Venezia e Roma, risale ad aprile 2002 allo stadio Pierluigi Penzo. In quell’occasione la gara terminò con un pareggio (0-0).

VENEZIA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Roma sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA ROMA

Andiamo a vedere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Venezia Roma di Serie A. L’allenatore dei lagunari, Paolo Zanetti dovrebbe schierare il modulo 4-3-3. Questi i probabili calciatori che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Crnigoj, Busio; Aramu, Forte, Okereke.

José Mourinho dovrebbe rispondere schierando la sua Roma con il classico 4-2-3-1. L’unica novità dovrebbe riguardare l’inserimento dal primo minuto di Stephan El Shaarawy al posto di Mkhitaryan. Ecco gli undici probabili titolari della squadra giallorossa: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse di Venezia Roma di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i padroni di casa, infatti l’eventuale vittoria del Venezia, abbinata al segno 1, ha una quota di 5.75. Più probabile invece un pareggio, che abbinato al segno X viene proposto con una quota di 4.50. Favorita invece la Roma, con il successo dei giallorossi, associato al segno 2 quotato 1.53.



