DIRETTA VENEZIA ROMA, NON PERDERE ALTRO TERRENO PREZIOSO

Lunch match importante quello della diretta Venezia Roma di domenica 9 febbraio 2025 alle ore 12:30. Presso lo Stadio Pierluigi Penzo si affrontano due compagini che hanno bisogno di fare punti se vogliono tentare di raggiungere gli obiettivi prefissati a fronte di come si è sviluppata la stagione in corso. I lagunari hanno bisogno di risalire in classifica rispetto al diciannovesimo posto occupato con soli sedici punti e quindi ad almeno cinque lunghezze dalla prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Sconfitti pure da un’ottima Udinese nell’ultimo weekend, gli arancioneroverdi devono quantomeno provare ad evitare ulteriori battute d’arresto.

Pure la Roma non si può permettere nuovi stop a sorpresa pur essendo riuscita a fermare con un pareggio la capolista Napoli di recente. La nona posizione in graduatoria non accontenta nessuno e mister Ranieri dovrà compiere quasi un miracolo per provare a piazzare i suoi amati giallorossi nelle Coppe Europee del prossimo anno dato il distacco di ben otto punti dalla Fiorentina, sesta e quindi per ora qualificata per la Conference League. Conclusa l’avventura in Coppa Italia essendo stata sconfitta dal Milan, la Roma giocherà invece poi l’andata del playoff di Europa League contro il Porto la prossima settimana.

DIRETTA VENEZIA ROMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile assistere alla diretta Venezia Roma se si è iscritti regolarmente a DAZN. Se avete anche un abbonamento a Sky, oltre all’applicazione ufficiale e quella di Sky Go per lo streaming, potrete usare pure la televisione al canale Zona Dazn 214.

DIRETTA VENEZIA ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dovendo rinunciare agli indisponibili Stankovic, Svoboda, Crnigoj, Sagrado e Sverko, le probabili formazioni della diretta Venezia Roma ci fanno pensare ad un 3-5-2 con Radu, Haps, Idzes, Candè, Zerbin, Doumbia, Busio, Nicolussi Caviglia, Zampano, Gytkjaer ed Oristanio per i padroni di casa. Anche gli ospiti del tecnico Ranieri dovrebbero impiegare uno speculare 3-5-2 con Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Pisilli, Pellegrini, Paredes, Angelino, Dybala e Dovbyk facendo a meno dello squalificato Koné e senza dimenticare l’indisponibilità di Marin.

DIRETTA VENEZIA ROMA, LE QUOTE

Le quote fornite dai vari bookmakers per la diretta Venezia Roma sembrano parlare abbastanza chiaro per quanto concerne il pronostico dell’esito finale. Partendo da quanto offerto ad esempio da Snai, i giallorossi sembrano essere i principali candidati alla vittoria con il 2 pagato a solo 1.70. Il pareggio, e dunque l’x, è stato invece fissato a 3.80 mentre l’1, ovvero il successo dei padroni di casa, appare abbastanza improbabile venendo pagato a 4.75, come pure da Sisal.