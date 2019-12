Diretta Venezia Roma/ Streaming video tv: Reyer per la conferma (basket A1)

Venezia Roma, che sarà diretta dai tre arbitri Massimiliano Filippini, Mauro Belfiore e Federico Brindisi, si gioca per la 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: squadre in campo alle ore 18:30 di giovedì 26 dicembre per il secondo di tre impegni ravvicinati, come ormai da tradizione nel torneo di pallacanestro. Sulla carta questa partita rappresenta una sfida quasi diretta per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: la Virtus ha sprecato quello che era molto simile a un match point facendosi clamorosamente surclassare da Brescia al Palazzo dello Sport, e così ora rischia di perdere l’attuale ottava posizione in classifica. La sfida ai campioni d’Italia è difficile, anche perchè domenica scorsa la Reyer sembra finalmente aver fatto il salto di qualità vincendo la prima partita esterna della stagione, un convincente successo contro Reggio Emilia che ha rilanciato le ambizioni della squadra di Walter De Raffaele. Sarà molto interessante allora valutare quello che succederà nella diretta di Venezia Roma; intanto, andiamo ad analizzare qualche tema legato alla partita del Taliercio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Roma non è una di quelle che per questo turno di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati potranno seguire questa sfida sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VENEZIA ROMA: RISULTATI E CONTESTO

La Reyer ha svoltato? Venezia Roma potrebbe rappresentare una risposta interessante a questa domanda: i campioni d’Italia hanno avuto un approccio davvero complesso alla difesa del titolo, trovando poco ritmo con un roster sostanzialmente molto simile a quello che ha vinto il secondo scudetto in tre anni. Certo tenere le motivazioni elevate non è mai semplice, ma certamente gli orogranata hanno penato e vederli arrivare a metà dicembre senza vincere in trasferta è parso incredibile, finchè finalmente il successo del PalaBigi ha spezzato il sortilegio e adesso potrebbe aver dato la scossa giusta ai lagunari. La Virtus Roma al momento ha vinto una partita in più, sta facendo decisamente bene per essere una neopromossa ma dà la sensazione di lasciare per strada ottime occasioni, e di riuscire poche volte a confermarsi di giornata in giornata. Basta guardare quello che è successo dopo aver vinto alla BLM Group Arena: un incredibile -30 incassato da Brescia, avversaria con la quale ci può stare perdere in casa ma non certo in quel modo, senza lottare e mostrando un divario che in realtà non è quello vero. Adesso dunque vedremo se la Virtus di Piero Bucchi saprà rialzare la testa, ma Venezia ha una bella opportunità perchè con la vittoria interna opererebbe il sorpasso virtuale ai danni dei capitolini.



