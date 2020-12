Diretta/ Venezia Salernitana (Serie B) streaming video DAZN: assalto alla capolista

DIRETTA VENEZIA SALERNITANA: LA CAPOLISTA RISCHIA!

Venezia Salernitana, in diretta dallo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole perla quindicesima giornata del campionato di Serie B. Assalto alla capolista per un Venezia che si è insediato ormai stabilmente in zona play off, rappresentando una delle realtà più efficaci di questo inizio di campionato. I lagunari vengono da due pari senza reti ma in due impegni difficili, prima il match interno contro la Spal, quindi il pari in trasferta contro il Cosenza. La Salernitana però, battendo in rimonta l’Entella allo stadio Arechi, si è ripresa la vetta solitaria della classifica, portandosi di nuovo avanti di un punto sull’Empoli, bloccato sul pari in casa dalla Reggiana.

I campani hanno vissuto un grande inizio di stagione, l’approdo di Castori in panchina ha regalato ai granata una concretezza che era stata sconosciuta nelle scorse stagioni. La sfida col Venezia rappresenta un esame di maturità importante considerando che i lagunari hanno perso solo una volta nelle ultime 8 partite disputate in campionato, in occasione dell’impegno interno col Monza.

DIRETTA VENEZIA SALERNITANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Salernitana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SALERNITANA

Le probabili formazioni di Venezia Salernitana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pierluigi Penzo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paolo Zanetti con un 4-3-1-2: Lezzerini; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Felicioli; Crnigoj, Vacca, Taugourdeau; Aramu; Forte, Johnsen. Gli ospiti guidati in panchina da Fabrizio Castori schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Micai; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Di Tacchio, Dziczek, Kupisz, Lopez, Gondo, Tutino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Venezia e Salernitana, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.05, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.85.



