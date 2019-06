Diretta Venezia Salernitana/ Streaming video DAZN: si gioca la salvezza (playout)

Venezia Salernitana, in diretta dal Pierluigi Penzo, domenica 9 giugno 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Penzo di Venezia, sarà la sfida di ritorno dei play out del campionato di Serie B. Si riparte dalla vittoria per 2-1 conquistata dalla Salernitana nel match d’andata allo stadio Arechi, grazie alle reti di Djuric e Jallow. Il Venezia ha tenuto però viva la speranza con la rete di Zigoni al 92′. In caso di vittoria con un gol di scarto dei lagunari le due formazioni si giocherebbero la permanenza in cadetteria ai tempi supplementari, ma se il risultato persistesse sarebbe allora il Venezia a salvarsi in virtù del miglior piazzamento in classifica alla fine della regular season.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che la diretta Venezia Salernitana non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento in Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire in esclusiva l’incontro la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv sul sito o sull’applicazione DAZN previo abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SALERNITANA

Le probabili formazioni della sfida di ritorno dei play out di Serie B tra Venezia e Salernitana. Il Venezia allenato da Serse Cosmi scenderà in campo con un 4-4-2 schierato con Vicario; Zampano, Coppolaro, Modolo, Bruscagin; Pinato, Schiavone, Bentivoglio, Lombardi; Pimenta, Bocalon. Risponderà la Salernitana allenata da Menichini con un 4-3-3 schierato con Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Minala, Di Tacchio, Odjer; Orlando, Djuric, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Venezia favorito per la vittoria contro la Salernitana dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.90 da Bet365, quota per il segno X offerta a 2.90 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.40 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.15 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.65 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA