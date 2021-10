DIRETTA VENEZIA SALERNITANA: LE SQUADRE CERCANO RISCATTO

Venezia Salernitana, che sarà in diretta dallo stadio Penzo alle ore 18:30 di martedì 26 ottobre, è valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Il turno infrasettimanale ci presenta un delicatissimo incrocio per la salvezza: anche sconfitti sul campo del Sassuolo, i lagunari al momento non sono in zona retrocessione ma chiaramente la loro situazione resta pericolante e rischiosa, di conseguenza oggi c’è una bella occasione per mettere altri punti in cascina ospitando quella che è l’ultima della classe, ancora a caccia del salto in avanti.

La prima di Stefano Colantuono alla Salernitana non è andata bene: sconfitta netta in casa contro l’Empoli, al di là dei due gol segnati la squadra è parsa davvero in difficoltà e servirà fare tanto per provare a togliersi dai guai. Anche e soprattutto per i granata la diretta di Venezia Salernitana sarà dunque cruciale per provare a riscattarsi e prendere ritmo; vedremo come andranno le cose al Penzo, aspettando che la partita si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VENEZIA SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Salernitana non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione: il fornitore ufficiale della Serie A è DAZN e, secondo le fasce orarie di questa 10^ giornata, la partita in questione non fa parte di quelle che vengono condivise con Sky. Solo i clienti della piattaforma potranno di conseguenza assistere al match, tramite il servizio di diretta streaming video e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SALERNITANA

Paolo Zanetti ha perso Johnsen, dunque anche per Venezia Salernitana nel suo tridente dovrebbe essere titolare Okereke, che potrebbe agire da esterno sinistro con Francesco Forte prima punta e Aramu (se supererà l’influenza, altrimenti spazio a Kiyine) sull’altro versante. In mezzo al campo Ampadu potrebbe agire da perno tattico, con Crnigoj e Peretz che invece possono rappresentare le due mezzali; in difesa, a protezione di Sergio Romero, vedremo Svoboda e Ceccaroni con Pasquale Mazzocchi e Ebuehi che agiranno in qualità di terzini, dunque ancora panchina per Caldara e Haps (che però se la giocano).

La Salernitana ha grossi problemi a centrocampo, dove mancano i due Coulibaly e Capezzi: qui allora Di Tacchio sarà supportato da Obi e Kastanos, mentre un passo più indietro in difesa avremo Zortea (o Kechrida) e Luca Ranieri come terzini, con Gagliolo che gioca al centro insieme a Strandberg piazzandosi davanti al portiere Belec. Nel tridente offensivo Ribéry dovrebbe essere recuperato e titolare a sinistra; Federico Bonazzoli si adatterà a fare il laterale con Simy da centravanti, attenzione alle alternative Djuric e Gondo che potrebbero avere una maglia dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Venezia Salernitana, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,35 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 3,65 volte l’importo investito.

