Diretta Venezia Sampdoria streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie B.

DIRETTA VENEZIA SAMPDORIA: BIG MATCH “DISATTESO”!

Possiamo definire la diretta Venezia Sampdoria come un big match “mancato”: intanto, al Penzo il calcio d’inizio è alle ore 19:30 di sabato 8 novembre e siamo nella dodicesima giornata della Serie B 2025-2026, due squadre attese alla lotta per la promozione o comunque da un’alta classifica stanno deludendo.

Qui però bisogna fare delle distinzioni: il Venezia è comunque in piena corsa per la post season, tuttavia non è ancora riuscito a trovare la giusta continuità e soprattutto fatica fuori casa come dimostrato dalla sconfitta di Catanzaro, per ogni buon risultato ne arriva uno deludente e il passo non è ancora quello giusto.

L’orizzonte della Sampdoria è totalmente diverso: ultima in classifica dopo la sconfitta interna contro il Mantova, ko sanguinosissimo per la graduatoria e al momento si può ben dire che l’avvento di Angelo Gregucci in panchina abbia portato ben poco, la situazione dei blucerchiati è sempre più nera.

Oggi magari arriverà un bel colpo ma la parola d’ordine è continuità e punti pesanti in maniera costante, la diretta Venezia Sampdoria può essere rinascita o affondo definitivo e lo scopriremo tra poco, intanto possiamo dare qualche spunto circa le probabili formazioni in questa partita del Penzo.

DIRETTA VENEZIA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Serie B, anche la diretta Venezia Sampdoria non godrà di una trasmissione in tv ma ne potrete usufruire in diretta streaming video, abbonandovi a LaB Channel.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SAMPDORIA

Per Giovanni Stroppa è 3-5-2 anche nella diretta Venezia Sampdoria, può chiaramente cambiare qualcosa rispetto a domenica scorsa anche se in difesa Svoboda, Sverko e Schingtienne restano favoriti per proteggere Filip Stankovic, ecco invece che Franjic può operare a sinistra al posto di Bjarkason che volendo può spostarsi a destra, in mezzo invece Issa Doumbia e il rientrato Duncan possono sostituire sia Bohinen che Kike Pérez con la conferma di Busio, John Yeboah e Adorante invece vanno verso la conferma in attacco con Casas e Fila che però ci credono.

Stesso schieramento per Gregucci, che non può prescindere da Massimo Coda e lo affianca con Cuni anche per assenza di alternative, a centrocampo si è visto Barak titolare ma stavolta può essere uno tra Bellemo e Leonardo Benedetti a giocare con Liam Henderson e Matteo Ricci, sempre che questi due siano regolarmente in campo. Le certezze blucerchiate sono poche, anche sulle corsie dove Venuti è in ballottaggio con Cherubini che può andare a sinistra prendendo il posto di Ioannou; Giordano, Pio Riccio e uno tra Vulikic e Hadzikadunic formano la difesa con Ghidotti regolarmente in porta.

VENEZIA SAMPDORIA: PRONOSTICO E QUOTE

Cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Venezia Sampdoria? Inevitabilmente, che i favoriti sono i lagunari e anche in modo evidente: infatti c’è una buona differenza tra il valore da 1,73 volte la giocata, che accompagna la loro vittoria, e quello da 4,50 volte la posta in palio che è stato posto sul segno 2 per il successo dei blucerchiati, in tutto questo il segno X che regola il pareggio vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte quanto messo sul piatto.