Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai: big-match al Taliercio

Venezia Sassari, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Martolini e Andrea Bongiorni, è il big-match in programma al Taliercio alle ore 20.45 di questa sera, domenica 10 novembre 2019, come posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A di basket. Sfida di lusso, che qualche mese fa era la finale scudetto ma oggi vede le due formazioni arrivarci in situazioni assai differenti: Venezia Sassari infatti chiama la Reyer al colpaccio, mentre la Dinamo cerca il colpaccio per continuare a volare. I numeri della prima parte del campionato: l’Umana Reyer Venezia viaggia sotto il 50% di vittorie, con soli tre successi su sette partite finora disputate, di conseguenza servirebbe davvero una vittoria di prestigio per ripartire dopo la sconfitta di Brindisi. Il Banco di Sardegna Sassari arriva invece da una travolgente vittoria contro Roma e più in generale ha vinto cinque partite su sei (ha già osservato il turno di riposo), di conseguenza la Dinamo si sta confermando grande protagonista del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Sassari, che è la partita trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57 in chiaro per tutti) per questa ottava giornata di campionato; inoltre resta l’appuntamento classico per tutti gli appassionati sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video – che si aggiunge naturalmente in questo caso a Rai Play. Potrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA VENEZIA SASSARI: IL CONTESTO

Momenti molto diversi per queste due big: la diretta di Venezia Sassari si annuncia intrigante anche per questo motivo. La buona notizia per i campioni d’Italia in carica è che si giocherà al Taliercio, dove finora la squadra di Walter De Raffaele ha sempre vinto. Il problema per Venezia è caso mai in trasferta, dove invece la Reyer ha sempre perso: oggi però gioca in casa, dunque l’obiettivo è quello di tenere aperta la striscia positiva davanti al pubblico amico, per poi pensare a risolvere il problema trasferta che pesa come un macigno finora per i veneti. Sul fronte Sassari le notizie sono ben più positive: la vittoria contro Roma, con 36 punti di scarto e mettendone a referto ben 108, è il manifesto perfetto del gioco d’attacco del coach Gianmarco Pozzecco, che adesso cerca un sigillo di prestigio in una partita che naturalmente non può essere come le altre dopo la finale scudetto di giugno che ha posto fine al sogno tricolore dell’intera Sardegna. Oggi arriverà una piccola rivincita?



