Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai: gara-5 per la semifinale! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA SASSARI: CHI VA IN SEMIFINALE?

Venezia Sassari sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Mark Bartoli e Denny Borgioni: alle ore 21:00 di giovedì 20 maggio il Taliercio ospita gara-5 dei quarti playoff di basket Serie A1 2020-2021. Si torna in Veneto per la bella: finora il fattore campo è stato rispettato, la Dinamo si è presa anche il quarto episodio e ha così pareggiato la serie, l’unica di questo primo turno che abbia avuto anche solo una gara-4 e con la sfidante dell’Olimpia Milano, che nel frattempo ha demolito Trento, che deve ancora essere rivelata.

Questa partita decisiva si giocherà come al solito sul filo dell’equilibrio, come è stato per le partite che si sono viste finora: forse solo la terza gara è andata a senso unico, stiamo parlando di due squadre che si conoscono molto bene e che dunque dovranno mettere in campo quei piccoli dettagli che possano fare la differenza. Aspettando che la diretta di Venezia Sassari prenda il via, proviamo dunque a capire quali possano essere i temi principali che usciranno dalla sfida del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento per la diretta tv di Venezia Sassari: gara-5 dei quarti playoff sarà infatti trasmessa in chiaro su Rai Sport + HD (e in mobilità su sito o app di Rai Play) ma anche su Eurosport 2, canale riservato ai clienti Sky e disponibile al numero 211 del decoder. In assenza di un televisore, sarà poi possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite del campionato in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Dopo due anni, Venezia Sassari arriva ancora allo spareggio: nel 2019 le due squadre si giocavano lo scudetto, e gara-7 al Taliercio aveva preso la strada della Reyer che aveva così festeggiato il secondo titolo in tre stagioni. Stavolta il match vale “solo” un accesso in semifinale, e peraltro abbiamo già visto che l’avversaria è Milano: finisca come finisca, l’Olimpia sarà la chiara favorita per volare all’ultimo atto del campionato, anche se entrambe le squadre in campo stasera possono giocarsela, magari sfruttando il fatto che per Ettore Messina si avvicina il confronto con la Final Four di Eurolega. Intanto però bisogna stabilire chi andrà in semifinale: anche gara-4 è stata equilibrata, ma nella seconda parte del quarto periodo Sassari è riuscita ad allungare grazie al tiro dall’arco, e la capacità di Miro Bilan di attirare su di sé le attenzioni nel gioco in post. Ad approfittarne è stato un ottimo Toni Katic (13 punti con 3/3 dall’arco, season high realizzativo) oltre ovviamente al solito Eimantas Bendzius. Vedremo allora cosa succederà sul parquet del Taliercio tra poche ore…



