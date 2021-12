Diretta/ Venezia Sassari (risultato finale 70-76): sorpasso sardo!

DIRETTA VENEZIA SASSARI (FINALE 70-76): SORPASSO SARDO!

Nella seconda metà del match di Serie A1 di basket tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari si ribalta completamente la situazione, con la formazione di casa che viene sorpassata e distanziata dai sardi: i lagunari erano arrivati a metà gara avanti di 8 punti, hanno chiuso sotto di 6 sul 70-76 finale in favore del Banco, con uno strepitoso ultimo quarto considerando che il terzo parziale si era chiuso sul 59-50. Ma la rimonta di Sassari è stata inarrestabile, Diop ha firmato il sorpasso sul 62-65 con un mini-parziale di 2-15 a inizio ultimo quarto, sul 62-70 poi la partita è sembrata segnata fino al 70-76 finale. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Cremona Virtus Bologna (risultato finale 75-87) Alibegovic 25 punti

DIRETTA VENEZIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassari sarà garantita in chiaro per tutti sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), di conseguenza ci sarà una doppia possibilità di seguire la diretta streaming video, gratuitamente per tutti tramite Rai Play oppure sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket italiana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA/ Reggio Emilia Brindisi (risultato 72-56) streaming video tv: è finita!

LAGUNARI BRILLANTI

Lagunari brillanti nella sfida del massimo campionato di basket, con l’Umana Reyer Venezia capace di condurre sul 44-36 contro il Banco di Sardegna Sassari all’intervallo. Alla fine del primo quarto distanze strettissime con i padroni di casa in vantaggio 23-22, quindi le triple di Sanders e Kruslin hanno fatto viaggiare non poco il punteggio sul tabellone, con i padroni di casa che alla fine hanno messo alle spalle 8 punti di vantaggio e la formazione sarda che ha invece sbagliato non poco dal punto di vista difensivo. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Venezia Sassari comincia, ci resta prima della palla a due giusto il tempo di leggere le dichiarazioni di coach Piero Bucchi in sala stampa sulla prestazione della sua Dinamo Sassari domenica scorsa, quando il Banco di Sardegna ha perso solo al supplementare sul campo della Virtus Bologna: “Sapevamo che sarebbe stata una gara dura ma i miei ragazzi hanno fatto davvero una buona partita, abbiamo costruito il tiro della vittoria, o meglio due alla fine, poi si possono sbagliare ma sarebbe stato un grande premio per gli sforzi fatti in allenamento in questi giorni. Questa è la strada, perché la squadra ha giocato una buona pallacanestro, una buona difesa poi chiaro che di fronte a squadra dal talento smisurato come la Virtus la coperta ogni tanto diventa corta, ma nel complesso abbiamo disputato davvero una buona partita. Peccato perché la vittoria era alla portata, non parliamo di qualcosa di impossibile ma ci siamo veramente arrivati vicinissimi e ci avrebbe gratificato, ma penso che i ragazzi abbiano la consapevolezza che stiamo facendo le cose giuste ed è ciò che ci ha tenuto dentro questa partita. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, peccato non ci siano i due punti. Era quello che volevo: vedere dei progressi. Nelle difficoltà la squadra ha tenuto ed è riuscita a stare dentro la gara con personalità e determinazione trovando spesso buoni tiri. Dobbiamo ripartire da qui”. Vedremo dunque se Bucchi potrà essere soddisfatto dopo la partita di stasera: Venezia Sassari comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Trento Tortona (risultato 85-80, OT) streaming video tv: decide l'overtime!

PARLA DE RAFFAELE

Mentre aspettiamo la diretta di Venezia Sassari, facciamo un passo indietro a settimana scorsa per leggere cosa aveva dichiarato coach Walter De Raffaele in conferenza stampa in sede di commento della sconfitta degli orogranata della Umana Reyer Venezia al PalaLeonessa di Brescia: “La Germani ha meritato la vittoria, in termini di energia e di presenza sul campo per tutti i 40′ – ha sportivamente ammesso De Raffaele -. Devo dire che la pausa sotto questo punto di vista non ci ha giovato. Ci siamo fermati con una bella aggressività e siamo ripartiti con pochissima attitudine e abbiamo fatto due quarti e mezzo davvero modesti. Poi abbiamo alzato l’intensità e siamo quasi rientrati per la vittoria. Una delle note positive di stasera è il rientro di Bramos, ma per il resto questa gara ci ha fatto fare un passo indietro. Si può dire che abbiamo costruito tiri aperti ma il canestro sembrava un po’ stregato e stasera abbiamo fatto fatica a trovare il bersaglio. E poi Brescia ci ha messo del suo, era una gara importante per entrambe”, aveva concluso De Raffaele. Sarà più contento questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SFIDA DELLA SERA!

Venezia Sassari, diretta dagli arbitri Mazzoni, Borgo e Vita presso il Taliercio di Mestre (Venezia), sarà il posticipo di prima serata della undicesima giornata della Serie A di basket 2021-2022 la cui palla a due sarà in programma alle ore 20.45 di questa sera, domenica 12 dicembre 2021. La diretta di Venezia Sassari ci offrirà una partita tra due piazze che negli ultimi anni sono state fra le massime protagoniste del basket italiano vincendo anche scudetti, ma in questo momento la situazione in classifica è diversa per la Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari e in entrambi i casi non particolarmente esaltante.

Venezia infatti finora ha vinto cinque partite e ne ha perse altrettante, di conseguenza ha 10 punti e naviga a centro classifica, inoltre è reduce dalla sconfitta contro Brescia nella scorsa giornata. Anche Sassari ha perso settimana scorsa, ma solamente ai tempi supplementari e sul campo della Virtus Bologna: indicazioni dunque positive per la Dinamo, che però ha soli 6 punti in classifica e dunque al momento sarebbe addirittura invischiata nella lotta per non retrocedere. Posta in palio già pesante, cosa succederà in Venezia Sassari?

DIRETTA VENEZIA SASSARI: IL CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Sassari, abbiamo già capito che questa sarà una partita da non sbagliare. Il discorso vale innanzitutto per la Umana Reyer Venezia, che non riesce ad uscire dalla anonima mediocrità del centro classifica: raggiungere le Final Eight di Coppa Italia è un obiettivo ampiamente alla portata, ma non può bastare per le ambizioni dei lagunari, che di certo oggi dovranno giocare meglio di otto giorni fa a Brescia per tornare alla vittoria.

Il Banco di Sardegna Sassari arriva invece da una eccellente partita a Bologna, anche se persa al supplementare contro la Virtus. Di certo se la Dinamo avesse sempre giocato così non si troverebbe nella posizione di classifica che ha, però la verità è che al momento Sassari deve lottare innanzitutto per la salvezza e dunque si deve fare risultato, magari già dalla pur difficile trasferta di Venezia, per dare la svolta al cammino di Sassari nella Serie A 2021-2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA