Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai: si gioca gara-2 (finale scudetto)

Venezia Sassari sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Saverio Lanzarini e Luca Weidmann: alle ore 20:45 di mercoledì 12 giugno si gioca gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1 2018-2019. La Reyer ha spezzato l’incredibile serie positiva della Dinamo, andando a vincere il primo episodio: per il momento dunque è stato rispettato il fattore campo, ma per quello che si è visto la serie minaccia di essere lunga e piena di sorprese, dunque non ci stupiremmo se dovesse arrivare un colpo esterno del Banco di Sardegna a girare i favori del pronostico. Che per il momento naturalmente sorridono agli orogranata, ma non bisogna mai dimenticare che la squadra isolana è arrivata in finale con sei vittorie e zero sconfitte, eliminando i campioni in carica di Milano. Ci attende dunque una grande partita: vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Sassari, intanto possiamo presentare i temi principali di questa gara-2 che ovviamente si gioca ancora al Taliercio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Venezia Sassari verrà trasmessa sui canali della televisione di stato: in particolare dovrete andare su Rai Sport (numero 57) o Rai Sport + (numero 58) con la possibilità di seguire la partita anche sul sito www.raiplay.it. La diretta streaming video di gara-2 sarà garantita anche dalla piattaforma Eurosport Player (alla quale bisognerà essere abbonati), mentre i clienti Sky avranno anche l’alternativa del canale Eurosport 2, che troveranno al numero 211 del loro decoder. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA SASSARI: COME E’ ANDATA GARA-1

Gara-1 di Venezia Sassari è stata decisamente interessante: la Reyer è partita forte, la Dinamo ha reagito costruendo anche un vantaggio in doppia cifra ma il terzo periodo ha segnato la svolta, perchè gli orogranata hanno tenuto gli avversari ad appena 15 punti e, presentatisi in vantaggio all’ultima sirena, hanno mantenuto le distanze pur rischiando, con un 1/2 in lunetta da parte di MarQuez Haynes che non è stato punito da Marco Spissu, andato per il pareggio ma fermato dal ferro che nei precedenti tre tentativi della sua partita. Le buone notizie per Venezia riguardano il fatto di aver vinto nonostante il 28,6% dall’arco e una netta inferiorità a rimbalzo: andare sotto nel pitturato era nei piani ma la squadra di Walter De Raffaele è stata brava, nel secondo tempo, ad alzare i ritmi e impedire che Jack Cooley (12 punti e 11 rimbalzi, ma buona parte del fatturato nella prima metà di gara) diventasse un fattore. Questo è il rischio di Sassari: una squadra che sa correre ma che per avere percentuali alte e far male da fuori ha bisogno di appoggiarsi dentro. Dunque, una partita “run & gun” o comunque poco statica favorirebbe la Reyer; il Banco di Sardegna ha tirato 4/17 dal perimetro e ha bisogno di ritrovarsi da questo punto di vista, perchè sul piano dell’intensità e del fisico Venezia dà l’impressione di aver ancora qualcosa in più.



