Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai: si riparte dal 2-2! (finale basket A1)

Venezia Sassari, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Massimiliano Filippini e Denis Quarta, si gioca alle ore 20:45 di martedì 18 giugno: siamo arrivati a gara-5 della finale scudetto di basket Serie A1 20182-2019, e la situazione è di totale parità. E’ 2-2 dopo i primi quattro episodi della serie, il che significa che di fatto il fattore campo è esattamente come all’inizio della serie: la Dinamo ha vinto domenica sera riscattando il ko di gara-3 con il quale la Reyer aveva rimesso le cose a posto, provando a indirizzare la corsa al titolo dando una spallata importante. Del resto però il Banco di Sardegna aveva già infilato un successo esterno, quello della seconda partita: dunque come detto siamo ancora in totale equilibrio, ed è chiaro che la squadra che riuscirà a vincere questa sera al Taliercio si prenderà il vantaggio nella serie e il primo match point per chiudere i conti. Restiamo in attesa trepidante della diretta di Venezia Sassari, della quale andiamo ora a presentare i temi principali.

Venezia Sassari riparte dal 2-2, ma con la Reyer che avrà tanta voglia di tornare a vincere: nel quarto episodio della serie la squadra di Walter De Raffaele non è mai stata in corsa, andando subito sotto in doppia cifra e presentandosi all’ultimo quarto con un margine di 16 punti da recuperare. La reazione c’è stata, ma non sufficiente a creare un finale punto a punto; un peccato perchè Venezia ha anche tirato bene e avuto prestazioni importanti in termini di punti da almeno due giocatori (MarQuez Haynes e Austin Daye), ma le palle perse (19) sono state decisamente troppe e sono stati lasciati punti sanguinosi in lunetta. A questo proposito il dato relativo ai tiri liberi è stato incredibile: Sassari è andata alla linea della carità in ben 39 occasioni, Venezia ha perso due lunghi per raggiunto limite di falli (Gasper Vidmar e Mitchell Watt) e non ha più potuto competere contro un Banco di Sardegna che è stato chirurgico dall’arco (7/17) e mandato sei giocatori in doppia cifra. Come sempre però, quando parliamo di una serie di basket, il giorno dopo inizia tutta un’altra partita: chissà allora se la Reyer Venezia sarà in grado di tornare padrona dell’inerzia, regalandosi il primo match point con il quale mettere tanta pressione addosso agli avversari.



