DIRETTA VENEZIA SASSARI/ Video streaming tv: Mitchell Watt MVP del primo episodio

Aspettando la diretta di Venezia Sassari bisogna chiaramente fare un focus su quanto accaduto sabato in gara-1: serie equilibrata doveva essere e serie equilibrata è stata, la Reyer si è imposta per 82-79 ma al termine di un match nel quale il Banco di Sardegna è partito meglio, prendendosi un vantaggio di 7 punti dopo il primo quarto. Venezia ha girato tutto con il 28-16 del secondo periodo, poi ha ulteriormente allungato e ha saputo resistere alla rimonta di Sassari, che nei 10 minuti conclusivi ci ha seriamente provato ma non è riuscita a far saltare il Taliercio.

Il solito Mitchell Watt (19 punti e 7 rimbalzi, 8/11 al tiro) ha guidato la via per la Reyer, poi ci sono stati i 12 punti di Michael Bramos che ha tirato solo dall’arco e lo ha fatto alla grande (4/5) e i 10 di Derek Willis che invece ha avuto solo dimensione interna (3/4). Sassari ha cavalcato soprattutto Chris Dowe, autore di 18 punti con 6/12, e Filip Kruslin che al contrario ha deluso avendo 9 punti con un pessimo 2/13, pur facendo bene difensivamente; poi 13 punti di Ousmane Diop (4/7) ma non è bastato, adesso però inizia gara-2 che naturalmente può rappresentare tutt’altra sfida… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, quindi sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 sul decoder di Sky. Naturalmente va ricordato che in alternativa tutti i match di basket Serie A1 sono garantiti da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo evento, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

VENEZIA SASSARI: LA SERIE ENTRA NEL VIVO!

Venezia Sassari è in diretta dal Taliercio di Mestre, alle ore 20:00 di lunedì 15 maggio: si gioca gara-2 dei quarti di finale playoff di basket Serie A1 2022-2023, e dunque prosegue lo spettacolo in un primo turno che avevamo presentato come il più interessante dei quattro. Almeno sulla carta, perché queste due squadre sono le più in forma dell’intero campionato, sono arrivate alla post season di slancio e tra di loro sono apparentemente in equilibrio, come dice la classifica finale della regular season ma anche le sfide che hanno disputato in epoca recente.

Della diretta di Venezia Sassari avevamo detto che portasse in seno una rivalità rimasta solo all’inizio, perché il Covid e altri fattori hanno impedito che le due società riuscissero a scontrarsi per i grandi titoli; questo è comunque relativo rispetto a gara-2 e alla serie dei quarti, abbiamo infatti di fronte due compagini che possono ambire anche ad arrivare in finale pur se già nel turno successivo dovrebbero sudare sette camicie. Intanto non resta che scoprire come andranno le cose tra poche ore, quando al Taliercio finalmente potremo dare il via al secondo episodio di questa entusiasmante serie…

DIRETTA VENEZIA SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

Venezia Sassari è la sfida tra quarta e quinta della classifica di Serie A1: basterebbe già questo per dirci dell’equilibrio maggiore rispetto alle altre serie del primo turno di playoff, ma in particolar modo Reyer e Dinamo sono arrivate qui con una condizione straripante o quasi, entrambe effettuando una grande rimonta nel girone di ritorno per andare a prendersi una post season che ad un certo punto era tutt’altro che scontata. Il fattore campo lo ha ottenuto Venezia, che dunque dopo aver aperto al Taliercio può giocare davanti al proprio pubblico anche gara-2.

L’obiettivo di Sassari è quello di operare il blitz questa sera, per poi andare al PalaSerradimigni in totale fiducia; del resto questa è una serie che potrebbe facilmente chiudersi alla quinta e decisiva partita e nella quale i dettagli e gli accorgimenti da parte dei due allenatori, Neven Spahija (che ha appena prolungato il contratto) e Piero Bucchi, potranno fare la differenza. Magari già a cominciare dal match di questa sera, ma per scoprirlo dovremo lasciare che a parlare siano i tanti protagonisti che vedremo giocare sul parquet del Taliercio…











