Diretta Venezia Sassari/ Streaming video tv: è una grande classica! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA SASSARI: TORNA LA GRANDE RIVALITÀ!

Venezia Sassari sarà in diretta alle ore 18:00 di lunedì 26 dicembre, presso il Taliercio: si gioca qui la partita valida per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Una sfida intrigante, che strizza l’occhio al passato recente ma che è soprattutto importante per l’attualità: la Reyer infatti, dopo aver attraversato qualche settimana complessa, è tornata a marciare e con la roboante vittoria di Reggio Emilia (115 punti segnati) si è mantenuta a contatto con la possibilità di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia, anche se la sua classifica potrebbe essere certamente migliore rispetto alle premesse.

Sta faticando maggiormente Sassari, che è pur sempre una semifinalista playoff della passata edizione: in campionato il Banco di Sardegna alterna ottime prestazioni a rovinose cadute, sabato scorso ha rifilato 17 punti a Napoli e ha fatto un passo avanti che potrebbe permettergli di andare allo stesso modo in Coppa Italia, qui però la difficoltà sarà maggiore anche se i punti di distanza dagli orogranata sono soltanto 2. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta di Venezia Sassari, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che emergeranno dal pomeriggio del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassari non sarà trasmessa, non essendo una delle partite che per questa 12^ giornata di campionato sono state selezionate nel pacchetto. L’alternativa però esiste e la conosciamo, infatti tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Sassari ci consegna come detto una bella pagina di rivalità, anche se uno scontro che avrebbe potuto caratterizzare un bel periodo del nostro basket è durato troppo poco, per varie circostanze, pur regalandoci una delle finali scudetto più appassionanti degli ultimi anni. La Reyer resta ancorata alla possibilità di tornare a giocarsi il titolo, pur dando la sensazione che il prossimo passo di sublimazione del progetto sia quello di arrivare in Eurolega, che tradotto ovviamente significa vincere una Eurocup in cui in effetti Walter De Raffaele e i suoi ragazzi stanno facendo bene.

L’Europa per Sassari ha già chiuso le porte, almeno per questa stagione: non è bastato vincere a Malaga, il Banco di Sardegna è stato eliminato dalla Champions League per la differenza canestri. Se non altro, guardando il bicchiere mezzo pieno, adesso la Dinamo si potrà concentrare esclusivamente sul campionato: di riffa o di raffa Sassari riesce sempre a fare qualcosa di buono ma non sono mancate le stagioni in cui la squadra isolana è rimasta fuori dai playoff, per Piero Bucchi dunque si prospetta un compito per nulla semplice e diciamo che vincere a Venezia sarebbe un ottimo modo per rimettersi in carreggiata.











