DIRETTA VENEZIA SASSARI/ Video streaming tv: la sfida “infinita” degli ultimi anni

DIRETTA VENEZIA SASSARI: LA SFIDA INFINITA

Una sfida infinita? Forse sarebbe sbagliato bollarla in questo modo, certamente la diretta di Venezia Sassari ha segnato l’epoca recente del nostro basket e va ricordata appunto la finale scudetto del 2019. Un mini-gioiello di sette partite: la solidissima Reyer di Walter De Raffaele già campione d’Italia due anni prima, la Dinamo presa in corsa da Gianmarco Pozzecco e diventata squadra spettacolare e tremendamente concreta. Sette gare che si erano risolte nel tricolore di Venezia, tra le mille polemiche per le eccessive temperature di un Taliercio giudicato inadeguato per determinati palcoscenici e le dichiarazioni di un Pozzecco sempre esuberante, ma anche fantastico nel condurre fino a quel punto i suoi ragazzi.

Nella seguente Supercoppa Sassari si era presa la rivincita; purtroppo il Coronavirus e il lockdown ci hanno tolto la possibilità di una replica in finale di campionato, poi Pozzecco si è separato dalla Dinamo e oggi anche De Raffaele, da poco tempo, non è più a Venezia con l’esonero che ha portato in panchina Neven Spahija. Nel 2021 una splendida serie di primo turno: ancora Venezia quarta e Sassari quinta, la Reyer si era imposta per 3-2 senza che il fattore campo saltasse. Decisamente una buona premessa per questo quarto di finale… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Venezia Sassari sarà trasmessa su Eurosport, quindi sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 210 sul decoder di Sky. Naturalmente va ricordato che in alternativa tutti i match di basket Serie A1 sono garantiti da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo fa parte anche del pacchetto DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete eventualmente acquistare il singolo evento on demand.

REGNA L’EQUILIBRIO!

Venezia Sassari, partita in diretta dal Taliercio alle ore 19:30 di sabato 13 maggio, è valida come gara-1 dei quarti playoff di basket Serie A1 2022-2023. Inizia questa sera quella che è forse la serie più entusiasmante del primo turno: stiamo parlando della riedizione della finale scudetto 2019, di una rivalità che in quegli anni era molto intensa ma soprattutto dell’incrocio tra due delle squadre più in forma del campionato. Venezia all’ultimo respiro ha strappato il fattore campo: vittoria schiacciante su Treviso e quarto posto ottenuto, cosa che ora potrebbe essere molto importante.

Sassari per andare in semifinale dovrà necessariamente vincere una partita a Mestre: cosa già avvenuta lo scorso anno (ma contro Brescia) e comunque la Dinamo è una realtà che quando si tratta di serrare i ranghi e aumentare il volume del motore non si tira indietro. La condizione fisica cui le due squadre arrivano all’appuntamento sarà centrale, anche per il modo in cui giocano; noi non vediamo l’ora che la diretta di Venezia Sassari prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali portati in dote dalla prima partita della serie.

DIRETTA VENEZIA SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Venezia Sassari: un grande spettacolo anche se è passata qualche stagione da quel grande incrocio, anche se ora gli allenatori sono diversi e così i roster. Reyer e Dinamo sono comunque separate e definite da quella rivalità, e lo hanno dimostrato anche nelle ultime giornate di Serie A1 quando, curiosamente, sono state avversarie dirette per il quarto posto. La Dinamo, che avrebbe anche potuto strappare la terza piazza a Tortona regalandosi Trento al primo turno, ha dovuto giocare a Milano: è partita molto bene ma è stata rimontata e ha perso.

Una beffa doppia, perché Venezia ha fatto il suo contro una Treviso che non aveva molto da chiedere all’ultima giornata e così ha ottenuto il vantaggio del campo, che le permette di aprire con due gare casalinghe e soprattutto avere l’eventuale bella al Taliercio. Che possa o meno fare la differenza sulla qualificazione alla semifinale lo scopriremo più avanti, come abbiamo già detto se c’è una squadra in grado di sovvertire il pronostico e vincere in trasferta questa è Sassari, e Piero Bucchi sa bene cosa significhi partire da sfavorito e arrivare sino in fondo…











