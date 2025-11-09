Diretta Venezia Sassari streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 9 novembre 2025

DIRETTA VENEZIA SASSARI (RISULTATO LIVE 12-12): FINE PRIMO QUARTO

Primo quarto estremamente equilibrato al Taliercio in questa diretta di Venezia Sassari, che si chiude sul punteggio di 12-12. Le due squadre partono contratte, con percentuali basse e ritmi spezzati, ma anche con un’intensità difensiva notevole che rende difficile trovare canestri facili. Per la Reyer, si mette subito in evidenza Horton, autore di 5 punti e presenza costante nel pitturato: il lungo lagunare mostra solidità sia in attacco che a rimbalzo, dando ossigeno alla manovra offensiva. Al suo fianco, Parks risponde con energia e determinazione, alternando penetrazioni forti a buone letture sul perimetro.

Dall’altra parte, Sassari si affida alle iniziative di Marshall, che con 5 punti tiene a galla i sardi sfruttando la sua fisicità per attaccare il ferro e guadagnare spazi utili. Buon contributo anche da Buie, ordinato nella gestione e pronto a colpire quando serve, mentre la difesa dei biancoblù riesce a chiudere bene le linee di passaggio veneziane. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VENEZIA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Negli ultimi minuti prima della palla a due per la diretta Venezia Sassari, possiamo fare il punto sulle campagne europee delle due squadre. La Reyer arriva dalla nettissima vittoria per 90-55 contro i tedeschi di Amburgo, che sono il fanalino di coda del girone ma comunque è stato travolto con addirittura 35 punti di scarto in una partita che di certo ha migliorato le prospettive di qualificazione per Venezia in Eurocup, dove finora ha raccolto tre vittorie e altrettante sconfitte in sei partite giocate.

Sassari gioca invece nella FIBA Europe Cup, che è la Coppa meno prestigiosa, ma la Dinamo si sta comunque facendo onore con tre vittorie a fronte di una sola sconfitta in quattro partite giocate, l’ultima delle quali è stato il netto successo per 89-72 di martedì al Palaserradimigni contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Ci sono quindi buone notizie dai rispettivi cammini europei, ma adesso è giunto il momento di tornare in campo per la Serie A, quindi diamo la parola alla diretta Venezia Sassari! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VENEZIA SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

O al palazzetto oppure sul canale tematico LBATV, questo sarà il riferimento per la diretta Venezia Sassari in tv, che sarà ovviamente coperta con questa diretta streaming video.

VENEZIA SASSARI: TRIPLO IMPEGNO PER ENTRAMBE

Sarà la terza uscita settimanale per entrambe le squadre, davvero senza respiro in questi giorni così particolari: stiamo parlando della diretta Venezia Sassari, che sarà uno dei piatti forti della settima giornata della Serie A di basket, al Palasport Taliercio di Mestre alle ore 19.00 di stasera, domenica 9 novembre 2025.

Sono ritmi di solito da Eurolega, ma almeno per questa settimana è andata così. Ad esempio, la Umana Reyer Venezia ha giocato mercoledì in Eurocup vincendo contro Amburgo, poi è andata venerdì sera a Udine per il derby del Nord-Est nel turno infrasettimanale di campionato e adesso ecco il match contro la Dinamo, che ad essere precisi è addirittura il terzo in 100 ore.

Per il Banco di Sardegna Sassari invece la settimana è cominciata martedì in FIBA Europe Cup contro lo Sporting Lisbona, poi c’è stata la partita di giovedì contro Cantù e adesso il viaggio in Laguna per completare il trittico con un giorno in più di riposo, che non sarà una differenza clamorosa ma potrebbe comunque fare comodo.

Ci è sembrato giusto descrivere ogni evento di questa settimana così intensa per entrambe, perché ovviamente è una situazione che non si verifica spesso e quindi potrebbe lasciare il segno anche sulla diretta Venezia Sassari, una partita tra due piazze che hanno avuto un ruolo importante in anni recenti del basket italiano…

DIRETTA VENEZIA SASSARI: UN PEZZO DI STORIA DEL BASKET

Nello scorso decennio ci sono stati anni memorabili per entrambe le società, ci fa piacere ricordarli avvicinandoci alla diretta Venezia Sassari. Per i sardi ad esempio fra il 2014 e il 2019 sono arrivati due Coppe Italia, altrettante Supercoppe Italiane (l’ultima vinta proprio contro Venezia), soprattutto il leggendario scudetto del 2015 che per la Sardegna ha fatto il paio con il Cagliari 1970 del calcio ed infine anche un alloro europeo, cioè la FIBA Europe Cup del 2019. Adesso quindi il desiderio sarebbe quello di tornare ai playoff dopo due anni di assenza – anche se c’è lo spettro di scenari peggiori.

Nel 2018 era stata Venezia a vincere la FIBA Europe Cup, nel mezzo fra i due scudetti del 2017 e del 2019 che per la Reyer rinverdirono gli ormai lontanissimi ricordi degli anni Quaranta del secolo scorso, infine ci fu la Coppa Italia del 2020 a completare un quadriennio di grandi soddisfazioni per i lagunari. Venezia è rimasta più al vertice rispetto alla Dinamo anche nelle stagioni più recenti, sicuramente per gli orogranata le prospettive sono più intriganti e i padroni di casa veneti potrebbero essere i favoriti per la vittoria, ma sarà la diretta Venezia Sassari a dirci la verità…