Diretta Venezia Sassari/ Streaming video tv: torna la grande rivalità (basket A1)

DIRETTA VENEZIA SASSARI: VENETI FOVORITI!

Venezia Sassari verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Marco Pierantozzi, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 25 ottobre: siamo al Taliercio, dove per la quinta giornata di basket Serie A1 2020-2021 si gioca quello che è sicuramente il big match del turno. Le due squadre sono reduci da vittorie: la Dinamo si è rialzata abbastanza in fretta dall’inatteso ko casalingo contro Trieste, anche se ha dovuto sudare per avere la meglio della Fortitudo Bologna. La Reyer invece sta dimostrando di poter superare quel mal di trasferta che l’aveva colta nel corso dell’ultimo campionato, e che a dire il vero si è presentato anche in questa stagione per certi aspetti; domenica scorsa però i campioni d’Italia hanno vinto sul parquet di Cantù e hanno tenuto il ritmo dei migliori. Tornano a incrociarsi due allenatori come Walter De Raffaele e Gianmarco Pozzecco, già fieri avversari nell’ultima annata regolarmente disputata; sarà anche per questo interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Venezia Sassari, intanto per scaldare i motori possiamo analizzare alcuni dei temi principali che sono legati a questo bel pomeriggio di basket.

DIRETTA VENEZIA SASSARI IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassari non è una di quelle che sono previste sui canali della nostra televisione in questo turno di campionato; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le sezioni dedicate a classifica, calendario del torneo, tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VENEZIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Sassari potrebbe essere considerata una sfida infinita, e di sicuro le due società sono tra quelle che competono per lo scudetto: all’inizio della stagione si era detto di come Reyer e Dinamo accompagnassero Milano e Virtus Bologna in un ideale quartetto che si staccava del resto del gruppo. Non a caso queste società hanno raggiunto la Final Four di Supercoppa; a oggi l’Olimpia ha sicuramente qualcosa in più e questo lascerebbe intendere che si giochi solo per raggiungere la finale, ma poi nei playoff potrebbe succedere di tutto e il compito di isolani e lagunari è quello di rimanere incollate a dare fastidio, ottenendo anche la miglior posizione possibile sulla griglia della post season. Intanto sono dove devono essere, ovvero appena sotto la squadra di Ettore Messina; per entrambe tre vittorie e una sconfitta in questo avvio di campionato, Venezia ha già disputato quattro gare di Eurocup lasciando capire che la fatica potrebbe non essere un fattore (non ancora almeno), Sassari ha fatto mercoledì il suo debutto in Champions League (battendo il Galatasaray) ma la formula del torneo in tempi di Coronavirus è molto più snella di quanto la stessa Dinamo avesse conosciuto. Ora, non resta che accomodarci nell’attesa che al Taliercio si giochi…



