Diretta Venezia Sassuolo/ Streaming video tv: Zanetti nei guai (Serie A)

DIRETTA VENEZIA SASSUOLO: I LAGUNARI DEVONO VINCERE!

Venezia Sassuolo, in diretta dallo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto, avrà luogo oggi pomeriggio, domenica 6 marzo 2022, con fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Uno sguardo alla classifica ci indica subito che la diretta di Venezia Sassuolo sarà delicata soprattutto per i lagunari di Paolo Zanetti, che si ritrovano infatti al terzultimo posto con 22 punti dopo la sconfitta nel derby contro il Verona di domenica scorsa. Il Venezia è una squadra che gioca bene e ha una chiara identità, ma forse le manca qualcosa per la Serie A: urge intervenire in fretta, perché il tempo comincia a scarseggiare.

Per il Sassuolo di Alessio Dionisi, invece, questa partita avrà il sapore di un esame di maturità: i neroverdi arrivano dalle vittorie contro l’Inter e la Fiorentina, ma già tante volte hanno fatto bene contro le big in questo campionato. Manca piuttosto la continuità, soprattutto contro le piccole che spesso hanno fatto soffrire gli emiliani più del previsto. A quota 36 punti ci potrebbe ancora essere una piccola speranza europea, a patto però naturalmente di vincere partite come questa: cosa ci dirà Venezia Sassuolo?

DIRETTA VENEZIA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Sassuolo sarà più correttamente una diretta streaming video che sarà garantita naturalmente dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A, sette delle quali in esclusiva (compresa questa). Per seguire l’incontro, potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SASSUOLO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Venezia Sassuolo. Mister Paolo Zanetti dovrebbe tornare alla difesa a 4 dopo la sconfitta di Verona, ma potrebbe confermare Ampadu come terzino destro in un reparto che vedrà poi Caldara, Ceccaroni e Haps davanti al portiere Romero. In mediana Busio è favorito su Vacca per la maglia da regista fra le mezzali Crnigoj e Cuisance, infine nel tridente Okereke sembra favorito su Nani per completare l’attacco del Venezia con Aramu e Henry.

Il Sassuolo deve fronteggiare la squalifica di Maxime Lopez: a centrocampo dovremmo dunque vedere Matheus Henrique in regia, con ai lati Frattesi e Traorè. In attacco dovremmo avere il solito reparto tutto italiano con Berardi, Raspadori e Scamacca, i dubbi per il Sassuolo tuttavia si concentrano in difesa, dove gli intoccabili sono Consigli in porta e poi Ferrari ma ci sono ben tre ballottaggi ancora aperti, nei quali ipotizziamo come favoriti Muldur, Chiriches e Kyriakopoulos.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Venezia Sassuolo in base alle quote offerte da Snai. Pronostico favorevole agli ospiti, il segno 2 per il successo del Sassuolo è infatti quotato a 2,15 mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di vittoria del Venezia (naturalmente segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

