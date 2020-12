Diretta/ Venezia Spal (Serie B) streaming video e tv: sfida di vertice

DIRETTA VENEZIA SPAL: PARTITA EQUILIBRATA DA ZONA ALTA!

Venezia Spal, in diretta dallo stadio Pierluigi Penzo di Venezia in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida al vertice tra due squadre che sono al momento in piena zona play off. I lagunari hanno riscattato il ko interno contro il Monza vincendo, nell’anticipo del turno infrasettimanale, sul difficile campo della Reggina e confermando la voglia di recitare un ruolo da protagonisti. Gli estensi invece sono stati costretti a frenare nel momento migliore, quando sembravano pronti a poter lanciare l’assalto addirittura alla vetta della classifica. Alla sconfitta sul campo del Cittadella, martedì scorsa gli emiliani hanno fatto seguire un pari interno contro il Chievo: un altro avversario difficile con cui fare i conti, ma per la seconda partita consecutiva la Spal non ha trovato il gol, rallentando un cammino che vede comunque la squadra di Pasquale Marino ancora distante soli 3 punti dalla vetta: chi avrà la meglio in questo scontro potrà davvero coltivare grandi ambizioni al massimo della convinzione.

DIRETTA VENEZIA SPAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Spal non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPAL

Le probabili formazioni di Venezia Spal, sfida che andrà in scena presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paolo Zanetti con un 4-3-1-2: Lezzerin; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Capello. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Marino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Thiam; Salamon, Tomovic, Sernicola; D’Alessandro, Sa. Esposito, Missiroli, Sala; Castro; Di Francesco, Paloschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Venezia e Spal, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.30, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.25, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.10.



