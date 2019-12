Diretta Venezia Spezia/ Streaming video DAZN: stessi obiettivi (Serie B)

Venezia Spezia, in diretta dallo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto, è in programma oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 15.00, per la sedicesima giornata di Serie B. Venezia Spezia metterà di fronte due formazioni con situazioni di classifica praticamente identiche: i padroni di casa infatti hanno 18 punti mentre gli ospiti liguri si trovano di un soffio più avanti, a quota 19. Dunque sia il Venezia sia lo Spezia devono pensare innanzitutto a non scivolare verso i bassifondi della classifica, ma d’altro canto la graduatoria del campionato cadetto è talmente corta che è legittimo anche pensare alla zona playoff, anche se naturalmente serve una vittoria per poter iniziare a pensare a qualcosa di più stuzzicante della salvezza. Buone notizie per entrambe le formazioni sono arrivate dalla scorsa giornata: il Venezia aveva conquistato un buon punto sul campo del Pescara con un pareggio per 2-2, mentre lo Spezia aveva vinto per 2-0 in casa contro il Livorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Venezia Spezia in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPEZIA

Parliamo adesso anche delle probabili formazioni che potrebbero caratterizzare Venezia Spezia. I padroni di casa di Alessio Dionisi potrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2: Lezzerini in porta; Fiordaliso, Modolo, Casale e Ceccaroni davanti a lui nella difesa a quattro; il terzetto di centrocampo potrebbe essere formato da Maleh, Fiordilino e Suciu; Aramu invece sarà il trequartista in appoggio ai due attaccanti Capello e Di Mariano. Lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano potrebbe replicare con il seguente 4-3-3: Scuffet in porta e davanti a lui i quattro difensori Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza; a centrocampo i possibili titolari sono Mastinu, Bartolomei e Maggiore; infine ecco il tridente d’attacco con Ragusa e Bidaoui ai fianchi del centravanti Gudjohnsen.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Venezia Spezia, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Le quote ci parlano dunque di grande incertezza, con differenze minime fra le tre possibilità. Il segno 1 infatti è quotato a 2,50, il segno X a 3,00 e con il segno 2 si arriva a 3,05 volte la posta in palio.



