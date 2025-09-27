Diretta Venezia Spezia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la quinta giornata di Serie B 2025-2026.

DIRETTA VENEZIA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Lavagna alla mano per la diretta di Venezia Spezia, questo è l’angolo delle statistiche dove vedremo insieme i dati più importanti delle due squadre e grazie ad essi capiremo chi riuscirà a portare i tre punti a casa, almeno sulla carta. Il Venezia è una delle squadre più pericolose del torneo sul piano offensivo: possesso al 57%, oltre 15 tiri a partita e un xG medio che sfiora il 2,0, con tanti uomini a spingere in avanti. Anche i numeri sui corner (8 a gara) confermano una pressione costante.

Lo Spezia, invece, predilige un calcio più equilibrato: possesso vicino al 50%, 11 tiri medi e un xG più contenuto (1,2), ma con una percentuale di realizzazione più alta rispetto ai lagunari. Difensivamente entrambe concedono qualcosa, con circa 1,3 gol subiti a partita, segno che il match potrebbe trasformarsi in una gara a viso aperto. Adesso via al commento live della diretta di Venezia Spezia, il fischio di inizio sta per arrivare ed insieme ad esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

STREAMING VIDEO DIRETTA VENEZIA SPEZIA: DOVE VEDERLA IN TV?

La nostra tv non concede la possibilità di assistere alla diretta Venezia Spezia, ma il match andrà regolarmente in diretta streaming video su DAZN e LaBChannel.

MANCA LA VITTORIA!

Nel presentare la diretta Venezia Spezia parliamo di due squadre che, almeno sulla carta, dovrebbero lottare per la promozione e che invece, approcciandosi alla quinta giornata di Serie B 2025-2026, stanno incontrando parecchie difficoltà e hanno assoluto bisogno di risalire presto la corrente della classifica.

Si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 settembre 2025, il Venezia va a caccia di una vittoria che ha ottenuto solo alla prima giornata: dopo aver battuto il Bari, i lagunari hanno pareggiato due partite consecutive e poi sono stati sorpresi dall’ambizioso Cesena, perdendo in casa, e non stanno confermando il loro status di società appena retrocessa.

Lo Spezia invece lo scorso anno aveva giocato la finale per la promozione, dopo una stagione molto difficile nella quale sembra essere ripiombato: addirittura nessun successo per i liguri, già due sconfitte casalinghe e nel mezzo due amari pareggi, soprattutto la miseria di due gol segnati in questo avvio di stagione.

Insomma: serve invertire la tendenza, e appunto farlo presto perché il campionato di Serie B concede davvero pochi sconti; per ora studiamo ancora la diretta Venezia Spezia provando a identificare il modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Penzo.

VENEZIA SPEZIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Tegola per Giovanni Stroppa nella diretta Venezia Spezia: Duncan, espulso una settimana fa, ha ricevuto ben tre giornate di squalifica, oggi per sostituirlo la scelta naturale sarebbe quella di Kike Pérez (favorito su Bohinen) che completerebbe un centrocampo nel quale Busio e Issa Doumbia vanno verso la conferma, sulle fascie ecco Hainaut e Bjarkason, in difesa Venturi, Korac e Schingtienne a protezione del portiere Filip Stankovic mentre il tandem offensivo può cambiare con l’inserimento di Fila, che ovviamente prenderebbe la maglia di uno tra Adorante e John Yeboah.

Stesso modulo per Luca D’Angelo, che nel suo Spezia dovrebbe puntare su Wisniewski, Hristov e Mateju nella difesa davanti a Mascardi, ma con Cistana che un posto se lo gioca; Candela-Vignali e Beruatto-Aurelio sono i potenziali ballottaggi sulle corsie laterali, Kouda e Zurkowski ci provano in mezzo dove Salvatore Esposito sarà il regista mentre Adam Nagy e Cassata potrebbero comunque avere ancora spazio, in attacco scalpitano il giovane Vanja Vlahovic, il veterano Lapadula e Soleri, dunque rischiano il posto sia Artistico che Di Serio.

QUOTE E PRONOSTICO VENEZIA SPEZIA

La Snai ha emesso il suo pronostico sulla diretta Venezia Spezia, con quote che danno ragione ai lagunari: non è troppa, ma esiste, la differenza nei valori tra il segno 1 per la vittoria casalinga e il segno 2 che regola il successo esterno della squadra ligure, si parla rispettivamente di 2,25 e 3,10 volte la giocata mentre il segno X, sul quale puntare per l’eventualità del pareggio, vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 3,20 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo.