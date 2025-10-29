Diretta Venezia Sudtirol streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la decima giornata di Serie B.

DIRETTA VENEZIA SUDTIROL (RISULTATO 3-0): LA CHIUDE YEBOAH!

Iniziala ripresa tra Venezia e Sudtirol. Merkaj ci prova di tacco, sfera oltre la traversa. Yeboah! La chiude il Venezia! Kike Perez in mezzo, Yeboah sigla da solo contro Poluzzi. Kike Perez ci prova su punizione, palla alta di pochissimo. Termina il match, bel tris del Venezia. (agg. Umberto Tessier)

RADDOPPIA KIKE PEREZ!

Inizia il match tra Venezia e Sudtirol! Fallo di Masiello su Yeboah, arriva il giallo. Casiraghi in mezzo, allontana la sfera la difesa avversaria. Doumbia per Kike Perez che aggancia di sinistro e calcia, palla fuori. Doumbia in mezzo, ottima chiusura di Masiello. Pietrelli dentro per Yeboah, sul tiro c’è Masiello. Yeboah in mezzo, Adorante colpisce di testa, blocca il portiere avversario. Doumbia! La sblocca il Venezia! Kike Perez per Doumbia che controlla e calcia, palla in rete. Kike Perez! Raddoppia il Venezia! Palla a destra, movimento e tiro, sfera in buca. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA VENEZIA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Venezia Sudtirol non viene fornita sui canali della nostra tv, ma che la potrete seguire in diretta streaming video su LaB Channel, se abbonati al servizio.

SI COMINCIA!

Arriviamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Venezia Sudtirol, cerchiamo di capire insieme chi riuscirà a portare a casa il risultato in questa sfida con il favore dei numeri. Dati ovviamente raccolti dalla nostra redazione. Il Venezia arriva da un periodo di grande continuità: 60% di possesso medio, 2,0 xG, 1,8 xA, e una costruzione efficace che passa nel 68% dei casi dal lato sinistro, dove la squadra sviluppa la maggior parte delle azioni pericolose. Il baricentro medio è alto (45 metri), e i lagunari mantengono un’ottima precisione nei passaggi (88%). Difensivamente, però, concedono qualcosa sulle transizioni (1,2 xGA, 37% dei gol subiti in contropiede).

Il Sudtirol risponde con la sua solita organizzazione difensiva: 0,8 xGA, 3,2 tiri concessi nello specchio, e un recupero medio palla basso (31 metri), segno di un blocco compatto e difficile da superare. In fase offensiva è più diretto: 1,5 xG, 6,3 tocchi in area avversaria, e 42% dei gol su palla inattiva. Sul piano atletico, equilibrio: 10,7 km percorsi medi per giocatore a testa, ma più duelli vinti dagli altoatesini (56% contro 49%). Il Venezia segna di più nella prima ora di gioco (62% delle reti entro il 60’), mentre il Sudtirol cresce nei finali (40% dopo il 75’). Ora via al commento live della diretta di Venezia Sudtirol, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

VENEZIA SUDTIROL: OPERAZIONE AGGANCIO!

Siamo quasi pronti alla diretta Venezia Sudtirol, allo stadio Penzo il calcio d’inizio arriva alle ore 20:30 di mercoledì 29 ottobre nel turno infrasettimanale, ovvero la decima giornata di Serie B 2025-2026, e gli altoatesini hanno la possibilità di agganciare i lagunari in classifica e dunque il treno playoff.

Un Sudtirol che ultimamente non sta facendo benissimo: sabato ha perso in casa contro il Cesena, in precedenza anche l’Empoli era passato al Druso e la vittoria manca da quattro gare, per un rendimento forse leggermente sotto il par ma nemmeno del tutto negativo, certo per arrivare alla post season serve una decisa sterzata.

Anche il Venezia però non sta performando secondo le attese: dovrebbe essere una squadra in corsa per la promozione, in realtà è appena dentro i playoff e dopo il 3-0 al Frosinone la sterzata tanto attesa non c’è stata, anzi dopo aver pareggiato ad Empoli è arrivata la sconfitta di Carrara.

Al Penzo però le cose vanno decisamente meglio, quindi almeno stasera potrebbero arrivare i tre punti; vedremo se sarà così al termine della diretta Venezia Sudtirol, aspettiamo che si giochi e intanto facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SUDTIROL

Chi sarà in campo nella diretta Venezia Sudtirol? Naturalmente ci sarà qualche cambio da entrambe le parti: possiamo ipotizzare Lella e Bohinen nel centrocampo dei lagunari, magari con la conferma di Issa Doumbia, poi magari Sagrado o Bjarkason che possono tornare utili sulle fasce e Svoboda per quanto riguarda il reparto arretrato, da capire se per Korac con la conferma di Schingtienne e Sverko davanti a Filip Stankovic. In attacco John Yeboah e Adorante hanno giocato l’ultima partita, con il secondo anche a segno; tuttavia non è escluso che stasera possano cominciare Casas o Fila.

Utilizza lo stesso modulo Fabrizio Castori, anche qui possibili sostituzioni con Andrea Masiello candidato in difesa con El Kaouakibi e Kofler (in porta andrà Poluzzi), Salvatore Molina insidiato da Federico Davi a destra mentre Simone Davi a sinistra è in competizione con Zedadka, in mezzo Mamadou Coulibaly, Tait e Alessandro Mallamo sono potenziali titolari al posto di Martini e Tronchin, può essere confermato Daniele Casiraghi ma anche davanti ci sono ampi punti di domanda, perché Italeng e anche Pecorino si giocano un posto dal primo minuto in luogo, eventualmente, di Merkaj e Odogwu.

PRONOSTICO E QUOTE VENEZIA SUDTIROL

Eccoci anche all’appuntamento con le quote sulla diretta Venezia Sudtirol, i lagunari sono ampiamente favoriti come possiamo leggere da Eurobet, che ha previsto un valore pari a 1,67 volte la somma giocata sul segno 1, per contro invece il segno 2 che va a regolare il successo esterno degli altoatesini vi garantirebbe una vincita corrispondente a 4,70 volte la cifra messa sul piatto, e infine il pareggio porta in dote un guadagno di 3,80 volte.