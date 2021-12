DIRETTA VENEZIA TERNANA/ Video streaming tv: umbri in lieve vantaggio nei precedenti

DIRETTA VENEZIA TERNANA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Venezia Ternana, possiamo dire qualcosa sulla storia recente di questa partita i cui ultimi dieci precedenti sono stati disputati tra il mese di ottobre 2002 e il febbraio 2018, di cui otto sono stati incontri di Serie B e gli altri due di Serie C. I numeri ci parlano di una Ternana leggermente in vantaggio grazie a quattro vittorie a fronte di tre successi del Venezia e altrettanti pareggi, ma va anche sottolineato che l’ultimo successo dei rossoverdi umbri risale al mese di aprile 2008, dunque sono numeri ben poco attendibili per indagare sul presente.

D’altronde, va anche sottolineato che Venezia e Ternana negli ultimi tredici anni si sono incrociate solamente nel campionato di Serie B 2017-2018, quando ci fu un doppio successo da parte del Venezia. I lagunari vinsero per 2-3 a Terni sabato 30 settembre 2017, poi ecco la vittoria del Venezia sulla Ternana anche al ritorno al Penzo, 2-0 martedì 27 febbraio 2018. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Ternana sarà proposta in chiaro per tutti su Italia 1, che seguirà tutte le partite dei sedicesimi di finale. Di conseguenza, sarà possibile seguire questo incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET

VENEZIA TERNANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Venezia Ternana, diretta dall’arbitro Daniele Minelli presso lo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 14 dicembre 2021, per aprire il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022. La diretta di Venezia Ternana vedrà i padroni di casa lagunari nei panni dei favoriti per il passaggio del turno (si gioca in partita unica, supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio) contro la Ternana, formazione di Serie B che ad agosto fece l’impresa vincendo per 4-5 a Bologna e adesso sfida un’altra squadra del massimo campionato.

Il Venezia si sta mettendo in luce come una buona realtà della nostra Serie A: da neopromossa sarebbe ad oggi salva e arriva dal pareggio di lusso ottenuto contro la Juventus, se affronterà la Coppa Italia con il massimo impegno dovrebbe essere favorito contro la Ternana, che arriva invece da una sconfitta casalinga contro il Benevento. Staremo a vedere se il pronostico sarà confermato, cosa succederà in Venezia Ternana?

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA TERNANA

Disegnare le probabili formazioni di Venezia Ternana potrebbe essere complicato, perché molto dipenderà da quanto turnover vorranno effettuare i due allenatori. Provando comunque a volere ipotizzare qualcosa, ecco che Paolo Zanetti potrebbe schierare i padroni di casa del Venezia con un modulo 4-3-3 con Lezzerini in porta; i quattro difensori Ebuehi, Modolo, Ampadu e Molinaro; a centrocampo il terzetto formato da Vacca, Busio e Kiyine; infine in attacco il tridente composto da Okereke, Forte e Johnsen.

La risposta della Ternana di Cristiano Lucarelli dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-2, che potrebbe avere questi interpreti dal primo minuto: Iannarilli tra i pali; difesa a quattro formata da Diakite, Sorensen, Capuano e Boben; altra linea a quattro a centrocampo con Peralta, Furlan, Proietti e Capone; infine Donnarumma e Pettinari a formare la coppia d’attacco umbra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Venezia Ternana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai per osservare che i padroni di casa veneti sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,65 mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Ternana.

