DIRETTA VENEZIA TORTONA: IMPORTANTE IN CHIAVE PLAYOFF!

La diretta Venezia Tortona è sicuramente una delle più intriganti nel quadro della 24^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: si gioca alle ore 20:00 di domenica 30 marzo, al Taliercio va in scena quella che a tutti gli effetti è una sfida diretta per la qualificazione ai playoff, che potrebbe complicare ancor più il quadro anche per i piazzamenti nella griglia. Venezia infatti è in un momento davvero positivo: domenica ha vinto a Reggio Emilia, centrando un grande colpo e soprattutto importantissimo per tenere la scia della Unahotels ma anche della stessa Tortona e di Trieste, tre squadre che adesso hanno una vittoria in più e che dunque sono raggiungibili da una Reyer al nono posto.

La Bertram Tortona però non è da meno: finalmente Derthona Basket sembra aver trovato il giusto ritmo, la vittoria contro Pistoia era da mettere in conto ma comunque ha fatto vedere che la squadra, impegnata anche nella Top 16 di Champions League (conclusa in settimana) non ha accusato la stanchezza fisica e ora sogna l’impresa esterna per mettersi ancor più al riparo da brutte sorprese. La diretta Venezia Tortona rappresenta anche il ritorno di Walter De Raffaele davanti al pubblico cui ha regalato due scudetti, la Coppa Italia e la Europe Cup; vedremo come andrà ma ci aspettiamo una gran bella partita.

VENEZIA TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nessuna diretta tv per Venezia Tortona, la partita sarà comunque garantita dalla piattaforma DAZN, in diretta streaming video, a tutti i suoi abbonati.

DIRETTA VENEZIA TORTONA: BERTRAM PER L’ALLUNGO

Sicuramente per la Reyer la diretta Venezia Tortona è importante, perché vincere significherebbe agganciare almeno l’ottava posizione in classifica e rimettersi completamente in corsa per la qualificazione ai playoff; tuttavia, girando il discorso, la Bertram ha una gran bella occasione per archiviare la pratica o quasi, perchè va ricordato che a Casale Monferrato Tortona aveva vinto di 7 punti, di conseguenza un altro successo piemontese metterebbe una distanza di due gare tra le squadre, ma il margine diventerebbe di tre partite perché in caso di arrivo a pari punti sarebbe Tortona ad avere una migliore classifica.

Ecco spiegato un altro motivo per il quale Venezia ha bisogno di vincere, e dovrà anche guardare alla possibilità di girare a suo favore la differenza canestri; il colpo al PalaBigi ci ha detto di una Reyer in palla, che adesso non ha più (purtroppo) il doppio impegno in Eurocup e dunque può concentrarsi esclusivamente sul campionato, nel tentativo di tenere viva la lunga striscia di partecipazioni ai playoff. Sicuramente gli orogranata sono stati costruiti per questo obiettivo ma la falsa partenza potrebbe essere determinante in negativo, non resta dunque che valutare come andranno le cose nell’imminente diretta Venezia Tortona.