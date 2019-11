Diretta Venezia Trento/ Streaming video tv: chi si riscatterà? (basket A1)

Venezia Trento, in diretta dal Taliercio, si gioca alle ore 20:30 di domenica 24 novembre: nella decima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 torna una rivalità che ha rappresentato una finale scudetto storica per entrambe le squadre, ma che oggi simboleggia soprattutto il tentativo di risalire la corrente in una classifica che non rende onore alle potenzialità dei due gruppi. Entrambe le squadre entrano nel turno con 8 punti, dunque nel gruppone che si gioca i playoff: l’Aquila arriva dalla sconfitta interna contro Cremona che fino a domenica scorsa non aveva mai vinto fuori casa in questo campionato, e ha fatto un passo indietro rispetto ad alcune prestazioni recenti. La Reyer invece è stata sconfitta a Varese, in volata e all’overtime: incredibilmente i campioni d’Italia non sono ancora riusciti a vincere in trasferta, e non hanno ancora trovato il passo giusto per prendersi le prime posizioni della classifica. Sarà allora interessante vedere quale delle due squadre riuscirà a prendere vantaggio in questo campionato nella diretta di Venezia Trento, di cui nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali.

Venezia Trento è anche la partita tra due squadre che giocano in Eurocup: da questo punto di vista la Reyer ha saputo cambiare marcia dopo le prime due sconfitte nel girone, aprendo una serie di successi che l’ha portata a ottenere la qualificazione al prossimo turno. In Serie A1 sta faticando, ma è un discorso che vale per altre big (vedi Milano) e più che altro dimostra il nuovo equilibrio che si è creato in ambito nazionale; resta il fatto che la squadra campione d’Italia ha bisogno di aumentare i giri del motore se vuole ripetersi, perchè in una stagione come questa non avere il vantaggio del campo in una serie di playoff potrebbe rappresentare un problema. Trento invece ha inaugurato il post Maurizio Buscaglia, e aveva messo in conto qualche scossa di assestamento; tutto sommato la Dolomiti Energia sta tenendo il passo ed è appunto nel gruppo che si gioca i playoff, espugnare il Taliercio sarebbe un bel colpo anche per una stagione internazionale non ancora scintillante, e nella quale potrebbero comunque arrivare belle soddisfazioni.



