DIRETTA VENEZIA TRENTO/ Video streaming tv: doppia sconfitta nell’ultima di Eurocup

La diretta di Venezia Trento inizierà tra poco, e allora possiamo approfittare di questi momenti per ricordare che in settimana le due squadre sono state impegnate nella 14^ giornata di Eurocup. Hanno entrambe perso, ma con esiti diversi: la Reyer è caduta al Taliercio contro la Virtus Bologna, cedendo anche il derby di ritorno come già accaduto all’andata, ma nella classifica del gruppo B occupava la quarta posizione e ha una situazione abbastanza solida, che dovrebbe comunque permetterle di giocare gli ottavi di finale anche se bisognerà definire la posizione e dunque l’avversaria.

La Dolomiti Energia invece è caduta anche a Breslavia, sconfitta dallo Slask Wroclaw: se la sospensione del Lokomotiv Kuban aveva dato qualche speranza di qualificazione alla squadra di Lele Molin, adesso questa sconfitta in terra polacca ha messo di fatto tre partite tra l’Aquila e lo Slask, ne mancano sei per terminare la regular season e su 14 gare Trento ha vinto una sola volta. Anche la società dovrà eventualmente operare delle scelte: proseguire la corsa in Eurocup appare ormai come un miracolo, forse è meglio concentrarsi in maniera decisa e assoluta sulla corsa ai playoff di Serie A1, che non sono affatto scontati… (agg. di Claudio Franceschini)

Venezia Trento, in diretta alle ore 17:00 di domenica 13 marzo presso il Taliercio, si gioca per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022: è ovviamente la riedizione della finale scudetto che era andata in scena nel 2017 e aveva consacrato il grande ritorno della Reyer sul tetto d’Italia, ma bisogna anche dire che da quel momento è passata tanta acqua sotto i ponti anche se le due squadre sono rimaste competitive, giocando un’altra finale con la differenza che la Reyer l’ha vinta. Oggi Venezia si presenta in difficoltà: ha fatto il blitz a Trieste nell’ultima giornata, ma al momento attuale sarebbe fuori dai playoff.

Anche Trento a dirla tutta, infatti entrambe le squadre hanno 18 punti in classifica e devono recuperare una partita sull’ottavo posto; la Dolomiti Energia ha ceduto in casa a Sassari nell’ultima giornata e si è fatta assorbire da rivali che hanno ripreso a correre, è dunque fortemente a rischio la striscia di partecipazioni alla post season ma c’è ancora tutto il tempo per entrare nelle prime otto. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Trento, aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche analisi circa i temi principali che emergeranno dal match del Taliercio.

Come abbiamo già detto, la diretta di Venezia Trento ci presenta una partita tra due squadre che, dopo essersi incrociate nella finale scudetto cinque anni fa, sono rimaste sulla breccia tanto che l’Aquila era tornata all’ultimo atto 12 mesi dopo, perdendo ancora (contro Milano) mentre la Reyer nel 2019 ha rimesso le mani sul tricolore battendo Sassari. La differenza se vogliamo è che Venezia non ha mai smesso di essere una squadra candidata alla vittoria del campionato, Trento è calata ma anche nei due anni in cui aveva giocato la finale era poco attesa su quel palcoscenico.

Dunque possiamo dire che la situazione non sia troppo cambiata e infatti la Dolomiti Energia è sempre stata in grado di giocare i playoff. In questa stagione Trento è anche tornata in Coppa Italia dopo sei anni di assenza, ma poi è calata e ha perso qualche partita di troppo; Venezia incredibilmente le Final Eight non le ha giocate, un flop derivato da un pessimo girone di andata che ha messo la Reyer addirittura nella zona calda della classifica, prima di una manciata di vittorie che l’hanno risollevata. Entrambe le squadre arrivano però sotto il par a questo match, e dunque hanno bisogno di vincerlo…



