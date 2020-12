Diretta Venezia Trento/ Streaming video tv: in due per il riscatto (basket A1)

DIRETTA VENEZIA TRENTO: PERIODO DIFFICILE PER LA REYER

Venezia Trento sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Matteo Boninsegna e Mauro Belfiore, e si gioca alle ore 17:00 di domenica 6 dicembre: saremo al Taliercio per la decima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, una partita che chiaramente riporta alla mente la finale scudetto del 2017. Oggi il contesto è diverso: se la Reyer si è confermata negli anni una realtà solida e competitiva per vincere, puntando sulla continuità del roster e della guida tecnica, l’Aquila ha cambiato spartito e ha affrontato qualche difficoltà in più. Sconfitta in casa da Varese prima della sosta, la Dolomiti Energia ha visto spezzata una serie positiva che l’aveva riportata in zona playoff dopo un avvio con pochi acuti; anche la Reyer ha perso nell’ultimo impegno ma la situazione è differente, perché gli orogranata sono invece partiti molto bene e poi hanno pagato il focolaio di Coronavirus che si è sviluppato in seno alla squadra, perdendo alla distanza contro Milano anche per i pochi effettivi in campo. Sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Venezia Trento, aspettando la quale possiamo provare a valutarne alcuni dei temi principali.

La diretta tv di Venezia Trento sarà disponibile su Eurosport 2, canale accessibile ai clienti Sky sul loro decoder (numero 211); per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento alternativo è come sempre su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare del campionato (anche quelle trasmesse in televisione) ai suoi abbonati, naturalmente in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche la classifica di Serie A1 e i contenuti multimediali.

Venezia Trento è una partita affascinante, ma per la Reyer si gioca in un contesto decisamente complesso: il focolaio di Coronavirus ha portato la squadra ad affrontare le ultime partite senza metà roster, contro Bourg en Bresse il netto ko è stato soprattutto figlio delle assenze di Tonut, De Nicolao, Mazzola e Watt che per forza di cose hanno accorciato sensibilmente le rotazioni di Walter De Raffaele. A proposito, è curioso come le due squadre in campo oggi stiano avendo rendimenti opposti: Venezia è scattata benissimo in campionato faticando invece in Eurocup dove rischia seriamente di non raggiungere la Top 16, viceversa la Dolomiti Energia ha subito preso la qualificazione al turno successivo della coppa europea ma in Serie A1 ha avuto una serie di sconfitte anche abbastanza lunga, prima di riprendere la trama del discorso. Negli anni scorsi siamo stati abituati a vedere Trento partire con il freno a mano tirato per poi svoltare e, di riffa o di raffa, arrivare anche ai playoff e addirittura in finale (nel 2018); sarà interessante valutare se anche in questa stagione, resa decisamente particolare dalla pandemia e dal lockdown, succederà lo stesso.

