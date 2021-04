Diretta Venezia Treviso/ Streaming video tv: intenso derby al Taliercio (basket A1)

DIRETTA VENEZIA TREVISO: REYER PER IL FATTORE CAMPO NEI PLAYOFF

Venezia Treviso è in diretta dal Taliercio, e si gioca alle ore 20:30 di domenica 25 aprile: interessante derby veneto quello che vale per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Restano due gare da giocare, e la Reyer vuole assicurarsi il terzo posto in classifica: per nulla semplice, presumibilmente il destino sarà invece quello di giocarsi la quarta piazza con Sassari ma intanto la vittoria convincente sulla Fortitudo Bologna ha avvicinato il fattore campo almeno per il primo turno dei playoff.

La De’ Longhi è sostanzialmente certa del suo destino, soprattutto dopo il ko interno contro Varese: salvo scossoni sarà sesta, dunque dovrà comunque affrontare una corazzata nei quarti di finale ma, tutto sommato, è già soddisfatta nel tornare a disputare una post season dopo tanti anni e tutto quello che è successo. Aspettiamo con impazienza la diretta di Venezia Treviso, intanto possiamo anche provare ad analizzare quelli che saranno i temi principali legati alla partita.

DIRETTA VENEZIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Treviso non sarà una di quelle che per questo turno di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che tutto il programma di basket Serie A1 è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, il boxscore aggiornato in tempo reale e ovviamente la classifica del torneo.

DIRETTA VENEZIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Treviso è una partita che all’inizio della stagione non rappresentava certo quello che vale oggi: le due squadre potrebbero anche incrociarsi nel primo turno dei playoff e dunque questa sfida del Taliercio sarebbe un antipasto di una serie intrigante. La Reyer certamente è favorita, lo dicono la classifica e i valori in campo, e Walter De Raffaele è anche stato bravo a riprendere in mano la situazione dopo il periodo invernale segnato dal focolaio Covid, che ha impedito alla squadra di competere per il primo posto e condizionato il cammino in Eurocup.

Benissimo la De’ Longhi, caduta contro Varese dopo sei vittorie consecutive: una striscia che ha permesso a Max Menetti di tornare a respirare l’atmosfera dei playoff che non conosceva dai tempi di Reggio Emilia, mentre per la piazza si tratta ovviamente del ritorno dai tempi della Benetton. Ora, si tratta di capire chi vincerà anche se, come detto, è Venezia ad avere maggiormente l’urgenza di incamerare i 2 punti per evitare di dover affrontare Sassari senza il fattore campo.



