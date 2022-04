DIRETTA/ Venezia Treviso video streaming tv: la Reyer è in serie positiva

DIRETTA VENEZIA TREVISO: LA SERIE

La diretta di Venezia Treviso ci propone un derby veneto nel quale la Reyer ha già ottenuto la qualificazione ai playoff. La squadra di Walter De Raffaele ha attualmente un record di 15 vittorie e 12 sconfitte: ha saputo girare una stagione che a metà febbraio era messa davvero male, con il rischio concreto di dover arrivare a lottare per salvarsi. Dopo aver battuto Trento in trasferta – 8 gennaio – Venezia era andata incontro a quattro sconfitte consecutive: Varese, Cremona, Brescia e ancora Varese. In quel momento il bilancio raccontava di 7 successi e 11 ko: record ampiamente negativo e classifica pessima.

DIRETTA/ Boulogne Venezia (risultato finale 87-66) streaming video: Reyer eliminata

Da allora però la Reyer ha saputo rialzare la testa: nelle seguenti 9 gare infatti gli orogranata hanno raccolto otto vittorie, perdendo solo contro la Virtus Bologna e risistemando la loro graduatoria, fino a prendersi l’aritmetico passaggio ai playoff. Adesso, nelle tre gare che restano, Venezia proverà a scavalcare Tortona ottenendo anche la quarta posizione in regular season, cosa che le permetterebbe di avere il fattore campo nel primo turno. Visto come stavano andando le cose due mesi fa, certamente si tratterebbe di un traguardo da non buttare via e che potrebbe fare parecchia differenza… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sassari Venezia (risultato finale 63-66) streaming video: Bendzius 19 punti

DIRETTA VENEZIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Venezia Treviso non è una di quelle che per questa 28^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque l’intera programmazione della Serie A1 di basket passa da Discovery Plus, diventato broadcaster della Lega: questa e le altre gare saranno dunque fornite in diretta streaming video per tutti gli abbonati, noi possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale della Lega Basket, naturalmente www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Venezia Brindisi (risultato finale d.t.s. 80-78) streaming: Tonut 27 punti

INTRIGANTE DERBY!

Venezia Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Lorenzo Baldini e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:30 di domenica 24 aprile: siamo al Taliercio, dove va in scena la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Un derby con due squadre che inseguono obiettivi diversi: già timbrato per la Reyer, che grazie agli incastri nelle sfide dirette (con chi insegue) è già sicura di andare ai playoff nonostante sia alle spalle di Tortona, e dunque ha fatto fruttare al meglio il blitz di Sassari ottenendo l’ennesima vittoria consecutiva in una grande rimonta.

La NutriBullet invece non è ancora salva, pur potendo allo stesso tempo iscriversi alla post season (frutto della classifica corta): dopo la crisi, la squadra sembra aver ripreso vigore e almeno al PalaVerde è stata perfetta, la vittoria su Brindisi ha rimesso in corsa i veneti che ora ci credono, ma devono fare l’ultimo passettino. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Venezia Treviso; aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Treviso rappresenta anche la possibilità per la Reyer di andare a prendersi il quarto posto in classifica: significherebbe avere il fattore campo almeno nel primo turno dei playoff, ma soprattutto sarebbe un altro bel segnale per una squadra che, come abbiamo detto più volte, ha avuto un periodo nel quale ha temuto di dover giocare esclusivamente per salvarsi e invece poi ha saputo trovare la via giusta per risalire la corrente.

Questo gruppo, sostanzialmente lo stesso del secondo scudetto, può ancora dire la sua: magari non è del tutto competitivo per rimettersi il tricolore sulle maglie ma saprà dare fastidio a tutte le avversarie. Treviso ha vinto due partite fondamentali sotto la guida di Marcelo Nicola, arrivato a prendere il posto di Max Menetti: la NutriBullet era in crisi di risultati e rischiava seriamente la retrocessione, l’ex giocatore della Benetton l’ha rimessa in carreggiata e ora la salvezza potrebbe arrivare anche per i risultati negativi delle altre, nello specifico la Fortitudo Bologna. Vedremo allora come andranno le cose, tra poco saremo davvero sul parquet del Taliercio per questo interessante derby del Veneto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA