Diretta Venezia Trieste/ Streaming video e tv: quasi derby al Taliercio (basket A1)

Venezia Trieste verrà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Valerio Grigioni e Gianluca Capotorto: il Taliercio ospita, giovedì 26 settembre alle ore 20:30, la partita valida per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Inizia un altro anno da protagonista per la Reyer, che difende lo scudetto conquistato lo scorso giugno (il secondo in tre anni); tuttavia la stagione non si è aperta nel migliore dei modi perché domenica scorsa la squadra è stata battuta nella finale di Supercoppa Italiana, cedendo in overtime a Sassari che dunque si è presa la sua ideale rivincita. Un incidente di percorso per un gruppo che ancora una volta parte con i favori del pronostico; l’Alma è reduce da un campionato da neopromossa nella quale ha incredibilmente centrato i playoff, inevitabile dunque che il primo obiettivo sia quello di ripetersi anche se la concorrenza è certamente aumentata. Vediamo allora cosa potrebbe succedere nella diretta di Venezia Trieste, della quale possiamo intanto andare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trieste non è una di quelle che saranno disponibili nella prima giornata; tuttavia gli appassionati potranno avvalersi del consueto servizio dato dalla piattaforma Eurosport Player, che anche quest’anno fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Bisognerà essere abbonati al servizio e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: IL CONTESTO

Venezia Trieste può essere considerata una sorta di derby; ancora una volta sulle rispettive panchine vedremo Walter De Raffaele e Eugenio Dalmasson. La Reyer ha saputo rinnovarsi pur mantenendo integro il gruppo che le ha permesso di vincere due scudetti in tre stagioni: tante le conferme, con innesti che possono fare la differenza e regalare agli orogranata un altro campionato di alto livello, nel quale ovviamente si rinnoverà anche la sfida con l’Olimpia Milano (e Sassari). Trieste, più che giustamente, è ripartita dalla conferma del suo allenatore che l’ha traghettata in Serie A1 (dominando la stagione) e poi non solo l’ha salvata, ma l’ha anche condotta alla post season dove purtroppo Cremona si è dimostrata superiore. Gli obiettivi per le due società sono inevitabilmente diversi, ma uguale è la voglia di fare bene: non ci resta allora che metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il parquet del Taliercio, dove tra poco si inizierà a giocare e verrà inaugurata, anche qui, la nuova stagione dedicata alla Serie A1 di basket.



© RIPRODUZIONE RISERVATA