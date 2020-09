Diretta Venezia Trieste/ Streaming video tv: decisiva per la Final Four di Supercoppa

Venezia Trieste verrà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Gianluca Sardella e Marco Vita: alle ore 20:00 di martedì 8 settembre il Taliercio ospita la partita valida per la quarta giornata della Supercoppa Italiana 2020 di basket. E’ una sfida importantissima, che tecnicamente può valere la qualificazione alla Final Four: sabato sera l’Alma ha sorpreso la Reyer vincendo di 7 punti, e al momento comanda il girone C con tre vittorie in altrettante gare disputate. Un successo esterno questa sera sancirebbe in maniera definitiva il pass per andare a Bologna, che sarebbe un grande traguardo per la squadra di Eugenio Dalmasson; viceversa gli orogranata possono ribaltare tutto e prendersi il primo posto ottenendo una vittoria che giri anche la differenza canestri nella sfida diretta. Sarà allora molto interessante valutare quello che succederà sul parquet del Taliercio nella diretta di Venezia Trieste; aspettandone la palla a due, possiamo iniziare a fare qualche valutazione sui temi che affronteremo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Venezia Trieste non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Trieste potrebbe decidere la squadra che volerà alla Final Four di Supercoppa: sta sorprendendo l’Alma, che aveva terminato il campionato interrotto dal lockdown con l’incubo di una retrocessione che poi non si è concretizzata, ma che è stata davvero vicina. Alla ripresa delle ostilità i giuliani hanno solo vinto: mentre la Reyer ha manifestato quei problemi in trasferta che l’avevano accompagnata per tutta la stagione scorsa, Trieste per il momento sembra avere creato un bel mix tra nuovi arrivati e veterani, se è vero che i vari Matteo Da Ros e Juan Fernandez hanno dato il loro ampio contributo alla causa. Adesso arriva una partita che, per l’appunto, può decidere le sorti di un gruppo C nel quale ogni singola partita è stata giocata sul filo dell’equilibrio: con qualche possesso andato in maniera diversa la classifica del girone potrebbe essere totalmente diversa da come ve la stiamo raccontando, e anche per questo motivo sarà molto interessante scoprire quello che succederà al Taliercio tra poche ore, quando finalmente le due squadre faranno il loro ingresso sul parquet.

