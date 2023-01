Diretta Venezia Trieste/ Streaming video tv: derby con la Reyer favorita (basket A1)

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: OBIETTIVI DIVERSI!

Venezia Trieste, partita in diretta dal Taliercio di Mestre alle ore 17:00 di domenica 22 gennaio, si gioca per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È l’ennesimo derby del Nord-Est in questo torneo; le due squadre hanno obiettivi diversi ma non sono nemmeno troppo lontane, la classifica è corta e i punti di distanza sono 4. Venezia settimana scorsa ha perso contro la Virtus Bologna in maniera beffarda, e in questo modo ha peggiorato la sua posizione nella griglia della Final Eight: settimo posto, e nuovo incrocio con la Segafredo al primo turno, decisamente un fattore negativo.

L’Allianz invece sta confermando di essere in crescita: la vittoria sul parquet di Treviso le ha permesso di tenere il passo salvezza, adesso alle spalle dei giuliani ci sono tre squadre e, per quanto ovviamente lo striscione del traguardo sia ancora parecchio lontano, Marco Legovich può affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni. A cominciare ovviamente da questo, perché la diretta di Venezia Trieste inizia tra poco e noi dobbiamo scoprire quello che succederà; in attesa della palla a due facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere qui al Taliercio.

Come abbiamo già visto, la classifica ancora in via di definizione fa sì che Venezia Trieste si giochi in un contesto nel quale la Reyer è qualificata alla Final Eight, mentre l’Allianz è tredicesima a +2 sulla zona retrocessione ma comunque ha vinto solo due partite meno dei lagunari. Venezia sta portando avanti anche la Eurocup (martedì sera ha perso una partita sanguinosa contro Bourg en Bresse) e dunque a volte paga dazio alla fatica pur avendo un roster costruito per arrivare in fondo ad entrambe le competizioni, poi si vedrà cosa succederà ma questa resta una partita da vincere se si vuole andare a prendere la Top 4.

Di Trieste invece abbiamo già detto in passato: squadra partita malissimo e che ha anche dovuto fare i conti con il delicato periodo del passaggio di proprietà, la figura di Legovich è stata messa in discussione così come quella di alcuni giocatori ma poi si è scelta la strada della continuità, cosa che sta pagando dividendi se si pensa per esempio che Frank Bartley era uno degli elementi del roster in odore di taglio mentre oggi è il miglior marcatore della Serie A1. Nel frattempo l’Allianz ha operato sul mercato rinforzando il front court; al netto di questo, la missione salvezza rimane tutt’altro che scontata ma intanto qualche bel passo in avanti è stato fatto eccome.











