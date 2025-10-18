Diretta Venezia Trieste streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VENEZIA TRIESTE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per alzarsi la palla a due su questa attesa diretta Venezia Trieste, si può dire che per entrambe le squadre l’ascesa sia stata arrembante e roboante in periodi non troppo dissimili, prendendo in esame la stagione 2012-2013 infatti la Reyer aveva raggiunto con l’ottavo e ultimo posto i playoff di Serie A1 e, con Carlo Recalcati come allenatore, era stata eliminata per 1-4 da Varese che aveva vinto la regular season. nel frattempo Trieste era ripartita con il progetto Alma e giocava la prima stagione in Legadue, lottando per salvarsi e alla fine chiudendo con il tredicesimo posto in classifica, mettendo già qualche buona base.

Quattro anni più tardi Venezia ha festeggiato quello che sarebbe diventato il primo di due scudetti in tre stagioni; i giuliani hanno impiegato solo un anno in più per dominare l’annata in Legadue e prendersi la promozione oltre che la Coppa Italia e la Supercoppa LNP, dunque già nel 2018 abbiamo avuto il derby del Nord-Est nel massimo campionato e, tra alti e bassi, queste due squadre sono ancora qui a disputarlo, entrambe con ambizioni da playoff che replicherebbero rispetto allo scorso anno. Come finirà la partita stasera ce lo dirà il parquet del Taliercio: la diretta Venezia Trieste comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA TRIESTE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà occasione di seguire la diretta Trieste Venezia sui canali della nostra tv, ma il campionato di Serie A1 è integralmente fornito in diretta streaming video su LBA Tv.

UN DERBY PER LANCIARSI!

Un’affascinante diretta Venezia Trieste ci attende, come sempre quando si tratta di derby bisogna rizzare le antenne e, anche se qui si parla più che altro di Nord-Est del Paese, alle ore 20:00 di sabato 18 ottobre l’appuntamento con la terza giornata di basket Serie A1 2025-2026 è di quelli intriganti.

Al momento entrambe le squadre hanno una vittoria a testa, in modo “alternato”: la Reyer Venezia ha iniziato con la bella vittoria contro Cremona, poi ha sfiorato il colpo grosso a Trapani cadendo solo all’overtime, e recriminando per un presunto e decisivo fallo non fischiato a favore di Ky Bowman, comunque ha fatto molto bene.

Trieste, curiosamente, aveva perso proprio contro gli Shark (in casa) all’esordio stagionale, la settimana seguente si è rifatta con il successo sul parquet di Napoli e si è così messa in pari, ma adesso affronta un’altra trasferta che sulla carta è certo più complicata rispetto a quella della Fruit Village Arena.

Sarà molto interessante scoprire cosa succederà nella diretta Venezia Trieste, una partita per testare maggiormente le ambizioni delle due squadre in campo; aspettando che arrivi la palla a due proviamo a fare qualche ulteriore considerazione sui temi di spicco di questo match al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: GIÀ TANTI IMPEGNI

Eccoci allora alla diretta Venezia Trieste, nella quale Denzel Valentine gioca abbastanza presto contro la squadra che l’anno scorso lo ha portato nel nostro campionato e con la quale ha raggiunto la Final Eight di Coppa Italia e i playoff, adesso gioca per la Reyer con un ruolo che è abbastanza diverso per minutaggio e numero di possessi. Quello che non è cambiato per Valentine è il doppio impegno, nuovo invece per Trieste: i giuliani giocano infatti la Champions League, e settimana dopo settimana Israel Gonzalez dovrà trovare la formula giusta per le rotazioni nel suo roster senza perdere troppo in qualità e soprattutto energie.

Per Venezia naturalmente il binomio Serie A1-Eurocup è una costante da tempo, questo purtroppo ha fatto perdere brillantezza a una squadra che ha avuto il merito di rimanere sempre in quota playoff anche se in campo internazionale non ha mai fatto la differenza, anche in questa stagione non è partita benissimo e allora Neven Spahija è chiamato a capire, se mai ce ne fosse una in maniera esplicita, su quale competizione voler mettere i maggiori sforzi, forse nel campionato di oggi ci sono tutti i crismi per tornare in finale anche se la Reyer non parte favorita per lo scudetto.