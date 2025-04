DIRETTA VENEZIA TRIESTE (RISULTATO 29-13): PRIMO QUARTO DI GARA

In Veneto la partita tra Venezia e Trieste è cominciata da una decina di minuti e, giunti alla fine del primo quarto, il risultato è di 29 a 13. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa prendono subito il comando delle operazioni e gli ospiti faticano a tenere il passo, ritrovandosi a dover recuperare immediatamente ben sedici punti di svantaggio. Ecco i quintetti di partenza: VENEZIA – Parks, Wiltjer, Kabengele, Wheatle, Ennis. Coach: Spahija. TRIESTE – Valentine, Uthoff, Johnson, Brown, Ross. Coach: Christian. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Brescia Venezia (risultato finale 97-89): vittoria casalinga in rimonta! (6 aprile 2025)

VENEZIA TRIESTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La bella notizia per la diretta Venezia Trieste in tv è che questo sarà il match trasmesso in chiaro su DMAX, preziosa possibilità che si aggiunge naturalmente alla diretta streaming video per gli abbonati a DAZN.

SI GIOCA!

Un affascinante derby del Nord-Est ci attende con la diretta Venezia Trieste, una sfida che in ambito sportivo ha sicuramente nel basket la disciplina di riferimento, vantando ottime tradizioni in entrambe le città. Per la Reyer Venezia possiamo risalire ai due scudetti degli anni Quaranta che indicano la profondità della tradizione di Venezia, anche se naturalmente brillano soprattutto i successi ottenuti fra il 2017 e il 2020, con altri due scudetti più una FIBA Europe Cup e una Coppa Italia.

Diretta/ Venezia Tortona (risultato finale 94-82): la spunta i padroni di casa (30 marzo 2025)

Anche a Trieste il basket è sempre stato sugli scudi, possiamo ricordare i cinque scudetti della Società Ginnastica Triestina, anche se il più “recente” è del 1941; è comunque un seme che resiste e che porta Trieste fra le piazze storiche della nostra pallacanestro, l’anno scorso tornata subito in Serie A dopo la retrocessione del 2023 e ora molto vicina ai playoff. Una tappa molto significativa sarà proprio questa sfida così accesa, cediamo allora spazio alla diretta Venezia Trieste! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VENEZIA TRIESTE: IN PALIO I PLAYOFF

Il fascino del derby del Nord-Est e l’importanza dei punti in palio nella corsa verso i playoff: la diretta Venezia Trieste avrà tutto per attirare la nostra attenzione alle ore 18.15 di oggi pomeriggio, domenica 13 aprile 2025. Siamo giunti alla ventiseiesima giornata della Serie A di basket ed entrambe le squadre sono appunto in corsa per un posto nei playoff, per cui il match odierno potrebbe dire molto sulle prospettive di giuliani e lagunari verso la post-season. Occasione d’oro soprattutto per la Pallacanestro Trieste, che arriva a questa partita con quattro punti in più degli avversari, che potrebbe quindi allontanare in maniera di fatto definitiva vincendo oggi.

DIRETTA/ Reggio Emilia Venezia (risultato finale 87-92): vittoria sofferta per gli ospiti (23 marzo 2025)

Potremmo allora dire che la diretta Venezia Trieste sarà importante soprattutto per i padroni di casa della Umana Reyer Venezia, che al Taliercio dovranno sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria che migliori la loro posizione, che al momento è a rischio. Nel gruppo di testa sono rimaste di fatto nove squadre, una purtroppo resterà fuori dai playoff e Venezia è fra le più a rischio di ritrovarsi con il proverbiale cerino in mano. Per respirare meglio, sarebbe davvero provvidenziale un successo oggi, la diretta Venezia Trieste esaudirà i desideri lagunari?

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: UN DERBY APERTO A OGNI SOLUZIONE

Le differenze non sono molto nette, ci sono solamente due vittorie a separare le squadre che fra poco saranno protagoniste della diretta Venezia Trieste. La Reyer arriva dalla sconfitta a Brescia, al termine di una partita giocata comunque bene contro la Leonessa: il vero problema di questa stagione però è il rendimento casalingo per Venezia, che finora al Taliercio ha vinto solamente sei volte contro gli otto successi esterni, quindi la sfida di oggi è l’occasione giusta per dare una svolta anche alle difficoltà casalinghe per gli uomini di coach Neven Spahija.

Rendimento più lineare invece per Trieste, che comunque si gode una posizione di altissimo livello anche grazie al bilancio oltre il 50% pure in trasferta (7-5), quindi il colpaccio in laguna è un obiettivo più che legittimo per i giuliani di coach Jamion Christian. Dopo la batosta di Trapani sono arrivate tre vittorie consecutive, fra cui quella contro la Virtus e settimana scorsa il dominante 109-82 contro Napoli, per cui la condizione sicuramente assiste gli ospiti: sarà un fattore decisivo per la diretta Venezia Trieste? Lo scopriremo insieme…