Diretta Venezia Trieste/ Streaming video tv: derby del Nord-Est (basket)

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: UN GRANDE DERBY

Venezia Trieste, diretta dagli arbitri Begnis, Paglialunga e Catania alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 novembre 2021, si gioca presso il Taliercio di Mestre (Venezia) per la nona giornata della Serie A di basket, di cui costituirà naturalmente l’affascinante derby del Nord-Est. La diretta di Venezia Trieste sarà sicuramente intrigante, anche per esigenze di classifica che vedono le due squadre in posizioni simili, con Trieste leggermente avanti ma la scorsa giornata che ha invece sorriso a Venezia.

Diretta/ Varese Tortona (risultato finale 83-76) streaming video tv: Beane 23 punti

La Umana Venezia arriva infatti da un prezioso successo sul campo della Fortitudo Bologna, che ha risollevato un inizio di campionato abbastanza deludente per la Reyer, che infatti vanta quattro vittorie e altrettante sconfitte nelle prime otto giornate di campionato. L’Allianz Trieste è più su, grazie a cinque vittorie a fronte di tre sconfitte, ma domenica scorsa ha perso a sorpresa in casa contro Varese, perdendo anche l’occasione per fare un balzo in classifica. Oggi cosa succederà in Venezia Trieste?

DIRETTA/ Trieste Varese (finale 70-86): Openjobmetis in scioltezza

DIRETTA VENEZIA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trieste non sarà garantita, di conseguenza il riferimento per seguire il match sarà naturalmente con la diretta streaming video sulla piattaforma Discovery +, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket italiana.

DIRETTA VENEZIA TRIESTE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Trieste, abbiamo già visto che per i lagunari finora la stagione è stata caratterizzata da qualche alto e basso di troppo, anche in Eurocup dove la situazione non è esaltante e in settimana è arrivata la sconfitta nel derby contro la Virtus Bologna. Domenica scorsa l’altra metà di Bologna aveva invece portato un sorriso: Venezia ha vinto in casa della Fortitudo trascinata da Watt e Tonut, prendendo decisamente il largo dopo un primo tempo equilibrato.

DIRETTA/ Treviso Cremona (risultato finale 96-83) streaming: Dimsa 23 punti

Trieste starebbe meglio e il giudizio sulla stagione dell’Allianz di coach Ciani deve essere fino a questo momento largamente positivo, ma resta naturalmente il rimpianto per l’occasione persa domenica scorsa, quando i giuliani hanno perso in casa contro il fanalino di coda Varese una partita che avrebbe potuto proiettare Trieste nel gruppo delle seconde, alle spalle solamente di Milano. Prestazione da dimenticare, che già da oggi richiederà il riscatto, anche se a Venezia non sarà facile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA