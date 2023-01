DIRETTA VENEZIA ULM/ Video streaming tv: sesto incrocio con il Ratiopharm in Eurocup

DIRETTA VENEZIA ULM: I TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Ulm ci presenta questa sera l’incrocio numero 6 tra le due squadre, almeno in Eurocup. Il bilancio è 3-2 in favore del Ratiopharm grazie alla vittoria dell’andata: la Reyer aveva provato la rimonta, spinta da un pessimo 1/4 ai liberi che avevano combinato Juan Nuñez e Matthew Mobley nei secondi finali, la tripla di Allerik Freeman aveva portato Venezia a un solo punto di distanza ma il pallone della vittoria, affidato a Jayson Granger, non era entrato nel canestro sancendo un amaro 81-80 in favore di Ulm.

Venezia ha invece vinto le due partite casalinghe che ha giocato contro la compagine tedesca: la più recente è un 89-79 della passata stagione, sempre in regular season, con 19 punti e 10 rimbalzi di un ispiratissimo Martynas Echodas (7/12 dal campo) e 21 punti con 7/12 da parte di Austin Daye, mentre l’altro successo risale al novembre 2015 (sempre prima fase di Eurocup, ma la formula della competizione era diversa) con Phil Goss che aveva tirato 3/7 dall’arco e messo insieme 22 punti, ne erano invece arrivati 15 da Josh Owens che aveva infilato 5 dei 6 tiri presi e contribuito anche con 6 rimbalzi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA ULM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Ulm viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: le partite di Eurocup delle nostre squadre sono infatti fornite da questa emittente, che dà la possibilità ai suoi abbonati di assistervi anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Per il 2023 va poi segnalato che Eleven Sports, dove si possono seguire i match della competizione in mobilità, rientra nel pacchetto DAZN; inoltre sul sito ufficiale della competizione, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

VENEZIA ULM: DE RAFFAELE NON PUÒ SBAGLIARE!

Venezia Ulm, partita in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di mercoledì 11 gennaio, si gioca per la 10^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023: dopo la sosta natalizia la competizione organizzata da Euroleague riapre i battenti e ci presenta il primo turno del ritorno in regular season. È un match importante per la Reyer, perché la classifica è corta e ci sono tutte le possibilità di vincere il girone: per di più all’andata il Ratiopharm Ulm aveva vinto di un punto, adesso ha lo stesso record di Venezia (5 vittorie e 4 sconfitte) e dunque un successo di almeno 2 punti consentirebbe di staccare quella che a tutti gli effetti rimane una rivale diretta.

Nell’ultima partita di Eurocup la Reyer aveva perso in casa contro il Prometey: una ragione in più per ottenere la vittoria da parte di Walter De Raffaele, che vuole anche ritrovare il ritmo giusto e definitivo in un campionato positivo ma non brillantissimo. Per tutti questi motivi la diretta di Venezia Ulm rappresenta uno snodo che potrebbe anche essere determinante per il prosieguo della stagione; aspettando che al Taliercio si alzi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci potrebbero accompagnare nel corso di questa serata.

DIRETTA VENEZIA ULM: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Ulm sorride, almeno nei pronostici, alla Reyer che però deve fare attenzione: il Ratiopharm è squadra esperta in questi contesti e soprattutto arriva da due vittorie consecutive. Se il successo contro il Cluj-Napoca (comunque in trasferta) rientra in una sorta di “normalità” (nel senso che poteva essere atteso), va ricordato che in precedenza Ulm aveva battuto Bourg en Bresse, vale a dire la capolista del gruppo A di Eurocup, e dunque si tratta di un roster che può esprimere qualità e centrare risultati importanti.

Venezia però ha aperto questa competizione venendo accreditata di una delle principali “teste di serie “ nel ranking delle favorite al titolo; Walter De Raffaele per il momento sta portando la sua Reyer ad avere un passo in linea con le aspettative, ma bisogna dire che la classifica del girone A a metà del guado è davvero equilibrata e corta e dunque potrebbe davvero succedere di tutto. Magari non che Venezia resti fuori dai playoff, ma che abbia un accoppiamento poco morbido sì. Ecco allora che la diretta di Venezia Ulm è un appuntamento da non sbagliare per gli orogranata, vedremo come andrà…











